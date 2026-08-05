Son dakika... DEM Parti 'çerçeve yasa' teklifine imza attı

İktidarın "Terörsüz Türkiye" olarak adlandırdığı süreç kapsamında hazırlanan "çerçeve yasa" teklifi bugün Meclis'e geliyor.

BAHÇELİ DÜN İMZA ATMIŞTI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün çerçeve yasa teklifine imza atmıştı.

Teklifi Bahçeli ile birlikte Feti Yıldız, Celal Adan, Erkan Akçay ve Filiz Kılıç da imzalamıştı.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, AKP Grup Başkanlığına gelerek, MHP Genel Başkanı Bahçeli, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, TBMM Başkanvekili Celal Adan, Grup Başkanvekili Filiz Kılıç ve kendisinin imzalarını teslim etmişti.

DEM PARTİ DE İMZA ATTI

Son olarak, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan da çerçeve yasa teklifine imza attı.

TBMM'de DEM Parti grubunda "çerçeve yasa" teklifine ilişkin toplantı bitti. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi"ni imzaladı.

DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar, Asrın Hukuk Bürosu avukatı Özgür Faik Erol, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile partinin TBMM Adalet Komisyonu ile Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyeleri Meral Danış Beşktaş, Cengiz Çiçek ve Saruhan Oluç, çerçeve yasa teklifine ilişkin parti grubunda toplantı yaptı.

Toplantı sonrasında grup toplantı salonunda DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi" metnini imzaladı. İmza atanlar arasında toplantıya katılan DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile Adalet Komisyonu üyeleri ve Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyeleri Meral Danış Beşktaş, Cengiz Çiçek ve Saruhan Oluç yer alıyor.

TEKLİFE HÜDA PAR MİLLETVEKİLLERİ DE İMZA ATTI

TBMM Başkanlığı'na sunulması beklenen kanun teklifine HÜDA PAR'ın dört milletvekili de imzacı oldu.

Teklifte HÜDA PAR Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Zekeriya Yapıcıoğlu, Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, Batman Milletvekili Serkan Ramanlı ve Mersin Milletvekili Faruk Dinç imza veren milletvekilleri arasında yer aldı.

PARTİLERE GÖNDERİLİYOR

Çerçeve yasa teklifinin TBMM'deki siyasi partilere gönderilmeye başlandığı öğrenildi.

12 MADDEDEN OLUŞUYOR: ÇERÇEVE YASA TEKLİFİNDE NELER YER ALACAK?

"Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi" başlığıyla TBMM Başkanlığı'na sunulacak teklif, yürürlük maddeleri dahil 12 maddeden oluşuyor.

Geçici nitelikteki düzenlemeden yararlanmak isteyenlerin, kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 6 ay içinde başvuru yapabilecek. Bu sürenin sonunda başvuru hakkı sona erecek. Sürenin uzatılması ise ancak yeni bir kanunla mümkün olabilecek. Başvurular bireysel olacak ve her kişi için ayrı değerlendirme yapılacak.

Örgüt üyelerinden üç yıl süreyle herhangi bir suça karışmayanlar için siyaset yapma yolu açık tutulacak. 2005 yılından önce ağırlaştırılmış müebbet cezası alanlar veya ağırlaştırılmış müebbet yükümlülüğü doğuran suçlar yasa kapsamı dışında tutulacak.