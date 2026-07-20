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Son Dakika... DEM Parti heyeti İmralı'ya gitti: Öcalan ile görüşecekler

Son Dakika... DEM Parti heyeti İmralı'ya gitti: Öcalan ile görüşecekler

20.07.2026 12:09:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Son Dakika... DEM Parti heyeti İmralı'ya gitti: Öcalan ile görüşecekler

DEM Parti İmralı heyeti, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adası'na doğru hareket etti.
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TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Asrın Hukuk Bürosu avukatı Özgür Faik Erol'dan oluşan DEM Parti İmralı heyeti, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adası'na doğru yola çıktı.

Yürütülen süreç kapsamında "Çerçeve Yasa"nın temmuz ayına kadar TBMM'ye gelmesi bekleniyordu.

Bunun için geçen hafta İmralı Heyeti'den Pervin Buldan ve Mithat Sancar, AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala ve AKP Grup Başkanı Abdullah Güler ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelmişti. 

PKK AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Öte yandan terör örgütü PKK'nin "Çerçeve Yasa" kapsamında yaptığı yazılı açıklama bugün kamuoyuna yansımıştı.

Açıklamada, "Önderliğin fiziki özgürlüğünü içermeyen bir yasa hiçbir sorunu çözmeyen yasa olur. Açıkça sürecin sabote edilmesi anlamına gelir. Bu açıdan önderliğin özgür koşullara kavuşmasının bir yasayla sağlanması gerekir" denilmişti.

İlgili Konular: #Abdullah Öcalan #Dem Parti

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