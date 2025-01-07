Son Dakika... DEM Parti heyeti Özgür Özel ile bir araya geldi
Son dakika haberi... DEM Parti heyetinin 'İmralı' ziyareti sonrası yeni süreç devam ederken Ahmet Türk, Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder, CHP grubu ile bir araya geldi. DEM Parti heyetini CHP lideri Özgür Özel karşıladı.
DEM Parti heyeti, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmesi sonrası yapmaya başladığı TBMM ziyaretlerine devam ediyor.
DEM Parti; MHP, AKP, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi ile görüşmelerinin ardından bugün de CHP'yi ziyaret etti.
Heyet, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in TBMM'deki makam odasına geldi.
Etiketler: #Dem Parti #CHP #Son dakika
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