Son Dakika... DEM Parti heyeti Özgür Özel ile bir araya geldi

Yayınlanma: 07.01.2025 - 10:35

Güncelleme: 07.01.2025 - 11:00

DEM Parti heyeti, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmesi sonrası yapmaya başladığı TBMM ziyaretlerine devam ediyor.

DEM Parti; MHP, AKP, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi ile görüşmelerinin ardından bugün de CHP'yi ziyaret etti.

Heyet, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in TBMM'deki makam odasına geldi.