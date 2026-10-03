Son dakika... DEM Parti ve Saray arasında sürpriz görüşme

DEM Parti İmralı Heyeti Üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile görüştü.

Sürpriz görüşme, yaklaşık bir saat sürdü.

DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Görüşmeye ilişkin DEM Parti'den yapılan açıklamada, "Heyetimiz, Takip ve Değerlendirme Kurulunun gerçekleştirdiği iki toplantı ve kurulan dört alt kurulun işleyişi hakkında bilgi aldı, görüş ve önerilerini iletti" denildi.

İKİNCİ TOPLANTI YAPILMIŞTI

"Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında kurulan Takip ve Değerlendirme Kurulu ikinci toplantısını yapmıştı.

Açıklamaya göre Kurul’da alt komisyonların teşkili, görevleri ve yetki alanları ile kurumlar arası koordinasyon konuları karara bağlanmıştı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Beştepe’deki toplantı sorasında yapılan yazılı açıklamada şöyle denilmişti:

“Kurul toplantısında; yürütülen süreç kapsamında Kurul’un üstlendiği tarihi sorumluluk, milletimizin huzuru ve toplumsal bütünleşmemizin pekiştirilmesi doğrultusundaki önemi bir kez daha vurgulanmış,7595 sayılı Kanun çerçevesinde mevcut durum gözden geçirilerek kanunun uygulanması bakımından yürütülmekte olan faaliyetler ile ilerleyen dönemde hayata geçmesi planlanan faaliyetler çok yönlü olarak ele alınmış ve genel bir durum değerlendirmesi yapılmıştır."

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