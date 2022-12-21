Son Dakika: Demirtaş'tan seçim açıklaması
Son dakika haberi.. 6 yıldır tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, muhalefetin son dönemde Cumhurbaşkanı adayının kim olacağına yönelik tartışmaları gündemdeyken; "Hepimizin amacı, bu makamı gerçek sahibine yani halka teslim etmek olmalıdır" dedi.
Edirne F Tipi Cezaevi'nde bulunan Demirtaş, muhalefetin odağında olduğu son dönemdeki siyasi tartışmalar hakkında açıklama yaptı.
Demirtaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Koltuk hayallerinin değil, özgürlük ideallerinin peşinde koşmak halka karşı onur borcumuzdur" dedi.
Demirtaş Twitter hesabından yaptığı paylaşıma ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Stratejik açıdan dünyanın en çok yetkiye sahip “koltuğunu” almak için seçime gidiyoruz.Hepimizin amacı, bu makamı gerçek sahibine yani halka teslim etmek olmalıdır. İsimler üzerinden tartışma yürütmek, belirttiğim amaçtan sapmak anlamına gelir.
Bu kritik dönemde, demokrasiye yürekten inanan her siyasi aktör, devletin yeniden inşasında görev ve sorumluluk almalıdır. Kimsenin kimseyi dışlama lüksü yoktur.
Siyasi yasak veya kapatılma tehdidi altında olanlar dahil her siyasi aktörün, ülkenin demokrasiye geçmesi için seçim öncesinde veya sonrasında kendisine düşecek görevlere hazır olması gerekir.
İçinde bulunduğumuz kritik döneme yetki veya koltuk paylaşımı olarak bakmak, tarihi fırsatı heba etmektir. Türkiye Cumhuriyeti hepimizindir, dolayısıyla hepimiz sorumluluk alarak halkın yararı için fedakarlık yapmakla görevliyiz.
Koltuk hayallerinin değil, özgürlük ideallerinin peşinde koşmak halka karşı onur borcumuzdur.
Geleceği sağlıklı şekilde inşa etmenin biricik yolu, tam demokrasiyi kurumsal hale getirmektir.Bu nedenle, demokrasiye inanmış tüm partiler ve siyasi liderler bu sürecin doğal parçasıdırlar. Artık kısır tartışmalara son verip canla başla çalışmak gerekir
Şimdi dışlama değil, ilkeler etrafında buluşma ve kucaklaşma zamanıdır. Bu yaklaşımla herkes kazanacak, 85 milyon kazanacak. Selamlar, sevgiler…"
1/7 Stratejik açıdan dünyanın en çok yetkiye sahip “koltuğunu” almak için seçime gidiyoruz.— Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) December 21, 2022
Hepimizin amacı, bu makamı gerçek sahibine yani halka teslim etmek olmalıdır.
İsimler üzerinden tartışma yürütmek, belirttiğim amaçtan sapmak anlamına gelir.
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