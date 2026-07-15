Son dakika... Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal hayatını kaybetti

Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel başkanlarından Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal, bu sabah yaşamını yitirdi.
Tedavi gördüğü Antalya Kepez Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybeden Olcay Baykal'ın cenazesi, defnedilmek üzere Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin cenaze aracıyla Antalya Havalimanı'na, buradan da hava yoluyla Ankara'ya gönderildi.
Olcay Baykal’ın, cuma günü merhum Deniz Baykal'ın yanında toprağa verileceği belirtildi.
20 Temmuz 1943'te dünyaya gelen Olcay Baykal, Deniz Baykal'la 1963'te evlenmişti.