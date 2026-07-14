Son Dakika... Devlet Bahçeli'den Trump'a 'İran' çıkışı: 'Mutabakat şahsi tasarruflarla yürütülemez'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli TBMM’de düzenlenen partisinin grup toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin açıklamalarının satır başları şöyle:

"Ankara büyük direniş simgesidir. Bir zamanlar direnişin karargahı olan Ankara yeni dönemin küresel güvenlik stratejilerinin konuşulduğu yerdir. NATO zirvesini bir toplantı olarak değerlendirmek yanlıştır. Bugünün çok katmanlı güvenlik planlamaları yapılmıştır.

"NATO YENİ BİR DEVRİN ŞAFAĞINDADIR"

Türkiye NATO’da sadece stratejik konumuyla değil devlet aklıyla yeni dönemin kurucu ortağı olmuştur. Bu Ankara zirvesinde ortaya konmuştur. NATO yeni bir devrin şafağındadır, başındadır. Böylesi bir çağda güvenlik bütçeyle değil onu kabiliyete çevirmekle ölçülecektir. İttifak güvenlik çağının farkına varmış mıdır? Savunma sanayiyi birkaç ülkenin imtiyazlı alanı olmaktan vazgeçecek midir?

Ankara zirvesi işte bu soruları NATO’nun önüne koymuştur. Cumhurbaşkanımız yaptırımların kaldırılması çağrısı bu açıdan oldukça önemlidir.

Türkiye’nin sahadaki başarısını görüp savunma sanayi de yaptırım yapmak anlamlı değildir. Türkiye namına atılacak her olumlu adım lütuf değil hakkaniyetin yerini bulmasıdır.

NATO’daki İMECE başlığı çok önemlidir. Türkiye’nin güvenliği uzayda da düşüne bir devlet aklının göstergesidir. Bu milli teknoloji hamlesidir. Böylesine devasa envanterlere kolay ulaşmadık. Her hakikatte bir hayal vardır. Sabırla büyüyen bir hayal vardır ve bunlar çeliğe dönmüştür.

"F-35 SÜRECİNİN YENİDEN ELE ALINMASI ÖNEMLİ"

Sayın Cumhurbaşkanımızın savunma sanayi kısıtlamalarının sona erdirilmesine dair çağrısı, Ankara Zirvesi'nin başlıca ikazlarından biridir. CAATSA yaptırımlarının kaldırılması ve F-35 sürecinin yeniden ele alınması yönünde beliren irade önemlidir. Ancak üzerinde durmamız gereken husus, Türkiye'nin yıllardır karşı karşıya bırakıldığı haksız muamelenin ittifak düzeninde meydana getirdiği itimat aşınmasını gidermektir. Zira Türkiye'nin sahadaki fedakârlığını kabul edip savunma kabiliyetini siyasi hesapların konusu yapmak akıl kârı değildir.

İRAN-ABD SAVAŞI

Mutabakatın 1 ay geçmeden etkisizleştirilmesi ve İran topraklarının tekrara vurulması barış iradesini sarsmıştır. İran tarafı saldırıya uğramıştır ve vatandaşları öldürülmüştür. Bu gerçekler görülmelidir. Bunu müstakil bir saldırı olarak değerlendirmek vicdani değildir. Barışa olan güven sarsıldı.

Hiçbir devlet imza attığı mutabakatın kendisini korumasını beklerken saldırıya uğramayı razı olmaz ve kabul etmez. İran güvenliğini koruma hakkı vardır. Kaygıları müzakere masasında konuşulması mümkündür ama güvenlik kaygısı daha büyük krizin gerekçesi yapılamaz. Mutabakat şahsi tasarruflarla yürütülemez.

“TÜRKİYE’NİN YERİ AVRUPA’NIN BEKLEME SALONU DEĞİLDİR”

Avrupa yol ayrımında: Türkiye’nin dışlandığı yıllar Avrupa’ya ne kattı? Türkiye Avrupa’nın kendisine karşı dürüst olmasını istemektedir. Türkiye’nin yeri Avrupa’nın bekleme salonu değildir.

Avrupa’nın güvenliğini Atina’nın dar sokaklarına sıkıştırmak akıl karı değildir. Kimse kendi müşterek sorunlarını Avrupa’sının konusu yapamaz. Türkiye pazarlık unsuru değildir. Türkiye’nin milli menfaatleri pazarlık konusu olamaz. Bu konudan geri atmayız."

NE OLMUŞTU?

İran ile ABD arasında karşılıklı saldırılarla Ortadoğu'da tırmanan gerilim, Türkiye ev sahipliğinde yapılan NATO zirvesinin gündemine damgasını vurdu. ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'da NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile basın mensuplarına açıklamalar yapmıştı.

Trump bir gazetecinin, İran ile karşılıklı saldırılar nedeniyle geçen ay imzalanan İslamabad Mutabakat Zaptı'nın sona erip ermediği yönündeki sorusunu yanıtlarken, "Çok ilginç bir soru. Bana göre bitti. Onlarla uğraşmak istemiyorum" sözlerini kaydetmişti.