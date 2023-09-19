Bahçeli yine muhalefeti hedef aldı: Tanrıkulu'na ağır sözler!

Yayınlanma: 19.09.2023 - 15:05

Güncelleme: 19.09.2023 - 15:28

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sonrası açıklama yapıyor.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle;

"Yerel seçimlere heyecanla hazırlanıyoruz. Zillet tortularının kazıtılmasını amaçlıyoruz. Türkiye'nin zaman kaybetmeye, oyalanmaya tahammülü yoktur.Türkiye oyun kurucu vasfıyla bu şartlar altında ben de varım diyerek varlığını ibra ve ifşa etmektedir.

MHP olarak ne yaptığımızı biliyoruz. Cumhur ittifakı olarak yeni projelerimizle gücümüze güç katacağımıza inanıyoruz. MHP başında sonunda önünde arkasında milletin olmadığı hiçbir irtibat ağının bugüne kadar yanında olmamış bundan sonra da olması düşünülemez.

"GÜCÜMÜZE GÜÇ KATACAĞIMIZA İNANIYORUZ"

Cumhuriyet'in yeni yüzyılını omuzlayacak ekibimizle gücümüze güç katacağımıza inanıyoruz. 17 Mart'ta 4. Olağan Kurultayımızı yapacağız. MYK'da kurultay ve seçim takvimimizi ele aldık. Siyasetteki maksadımız gök kubbede hoş bir sada bırakmaktır. Hizmet edenin himmet göreceğini de gayet iyi bilmekteyiz.

Haklı mücadelemizi diri tutmanın gayretindeyiz. Göç sorunundan, ekonomik cepheleşmeye, İslamofobi salgınından ırkçı ve şovenizm hastalığına varıncaya kadar risk ve tehditler dünya genelinde artmıştır.

Dünyayı takip ediyoruz ve bunu yapmanın zorunlu olduğunu biliyoruz. Biz Türkiye sevdalısı cesur yürekleriz. Göz kamaştıran bir memleketin miraşcılara olarak bölgesel vizyonumuzu kapatmaya hakkımız olmadığına inananlarız. İnkar bir vebaldir. Varacağı her ihanettir.

"İSTİKBALİNİ KAYBETMEYE MAHKUMDUR"

Tarihini tanımayan milletler, istikbalini kaybetmeye mahkumdur. Türkiye'mizin karşı karşıya olduğu tehlikeleri değerlendirmek, ilkesel politikamızla çelişmeyen çözümler üretmektir.

Türkiye'nin her meselesi bizim de meselemizdir. Bizim sırça köşklerle işimiz olmaz, olmayacaktır. Çıkar hesabı yapmamız, kulislerin oyuncağı olmamız akıl karı değildir. MHP'nin duruşu kızılelma duruşudur.

"TÜRKİYE ELİNDE DEV BİR MEŞALEYLE AYAKTADIR"

Depremzede vatandaşlarımızın aç ve açıkta kalmaması sağlanmıştır. Görmeyen, göremeyenler yok saysa da TC her alanda yükseliş kulvarındadır. Bir zamanlar alnındaki güneş söndü sanılan Türkiye bugün elinde dev bir meşaleyle ayaktadır."

"AŞIRI HIRSI AKLININ ÖNÜNDE"

'Bu Meclis Gazi Meclis değildir.' diyen CHP Genel Başkanı'na önce Milli Mücadele yıllarını hatırlatır sonra izan ve insafa davet etmek isterim. Kılıçdaroğlu'nun parti içi çekişmeler nedeniyle iyice şuur kaybına uğradığı, oto kontrolünü kaybettiği anlaşılmaktadır. TBMM Gazi bir Meclis'tir. Kılıçdaroğlu'nın aşırı hırsı aklının önündedir.

''ŞİMDİ BİRBİRLERİNİ YİYORLAR''

CHP'nin il ve ilçe kongrelerinde havada uçuşan sandalyeler demokrasiyi zehirleyen ilkel manzaralar Kılıçdaroğlu ve yönetiminin maskesini düşürmüştür. Şimdi birbirlerini yiyorlar. Gerçekten de Allah bu milleti ülkeyi zillet ittifakından korumuştur. Mahalli idareler seçimlerine kimin hangi şartlar altında gireceği bizim meselemiz değildir. Biz Cumhur İttifakı'nın şaşmaz ahlakına ve ülkeye karşılıksız hizmet aşkının derin manasına bakıyor ve buna göre hareket ediyoruz.'

HDP'NİN KAPATILMA DAVASI

HDP'ye açılan kapatma davası sürmektedir. AYM'nin yolu yol değildir. AYM neyi bekliyor. Hükmünü açıklamak için daha neyin olmasını planlıyor. Hazırlanan iddianamede eksik bırakılan ne vardır da hukuki süreç ağırdan alınmaktadır."

"AĞZI DÜŞMAN AĞZIDIR"

Ayrıca CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun açıklamalarına tepki gösteren Bahçeli, "Türk Silahlı Kuvvetlerine saldıran bu aşağılık ve sözde milletvekilinin ağzı düşman ağzıdır. PKK´ya sözcülük yapan bir suçluya hazineden maaş verilmesi günahtır, haramdır. Bu çürümüşün milletvekilliği düşürülmelidir" dedi.