Son Dakika... Ekrem İmamoğlu CHP'den istifa etti: 'YENİ bir yol' çağrısı yaptı

Tutuklu bulunan seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından bir video ile duyurusunu yapan İmamoğlu, şunları yazdı:

"Kıymetli Yurttaşlarım,

Değerli Yol Arkadaşlarım,

17 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum.

Bu karar, ülkemizin geleceğine dair inandığım değerlere ve milletimize karşı taşıdığım sorumluluğun bir sonucudur.

Bugüne kadar birlikte emek verdiğimiz, omuz omuza yürüdüğümüz tüm yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Bugün Türkiye’nin daha güçlü, daha demokratik ve daha umut dolu yarınlarını birlikte inşa etmek için YENİ bir yol açıyoruz.

Sizleri bu yürüyüşün bir parçası olmaya, umudu birlikte büyütmeye ve geleceği birlikte kurmaya davet ediyorum.

Üye olmak için:

https://uyelik.yeni-parti.org.tr

Destek olmak için:

https://yeni-parti.org.tr/bagis/

Bu yol milletin yoludur. Hep birlikte başaracağız.

#Yenibaşlangıç"