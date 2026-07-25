Son Dakika... Ekrem İmamoğlu'ndan 'YENİ Parti'ye ilişkin ilk açıklama: 'Özgür Özel ile yürüyelim arkadaşlar!'

Ekrem İmamoğlu, YENİ Parti’nin kuruluş sürecinin ardından “yeni nesil siyaset, türkiye’yi, 86 milyonu çağırıyor” başlığıyla bir açıklama yayımladı.

Cumhuriyet, demokrasi ve adalet vurgusu yapan İmamoğlu, mevcut yönetim sisteminin siyasi, ekonomik ve toplumsal sorunların kaynağı olduğunu savundu.

“CUMHURİYET MİLLETTİR”

İmamoğlu açıklamasına, “Cumhuriyet millettir. Demokrasi; halkın bağımsızlığı, fikri hür, vicdanı hür iradesidir. Adalet; devletin temeli, ebedî varlığının teminatı, hukukun üstünlüğüdür” sözleriyle başladı.

“Mücadelemiz; Cumhuriyet, demokrasi ve adalet mücadelesidir” diyen İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

“Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi siyasi çöküşün sebebidir. Erdoğan Hükümeti her alanda dibe vuruşun sorumlusudur. Cumhuriyet terk edilmiştir. ‘Demokrasi Tramvayı’ndan inilmiştir. Güçlünün hukukuna, sarayın yargısına teslim olunmuştur.”

EKONOMİ VE İŞSİZLİK ELEŞTİRİSİ

İmamoğlu açıklamasında mevcut sistemin sonuçlarını ekonomi, enflasyon, tarım, işsizlik ve yatırım başlıkları üzerinden sıraladı.

Türkiye’de ekonomik tükeniş, yoksulluk ve iflas yaşandığını savunan İmamoğlu, düşürülemeyen enflasyona, gıda fiyatlarındaki artışa ve genç işsizliğe dikkat çekti.

Açıklamada, “Çalışanların ve emeklilerin yüzde 60’ının açlık sınırının altında maaş aldığı bir ülke olmaktır” ve “Genç işsizlikte yüzde 35’i aşmak, üniversite mezunu işsizlikte Avrupa birincisi olmaktır” ifadelerine yer verildi.

“YENİ NESİL SİYASET ZORUNLULUKTUR”

Toplumun duygu durumunu “öfke, kaygı, mutsuzluk ve umutsuzluk” olarak nitelendiren İmamoğlu, yeni bir siyasi anlayışın zorunlu olduğunu belirtti.

İmamoğlu, “Yeni Nesil Siyaset, yeni bir başlangıçtır; tercih değil, zorunluluktur” diyerek muhalefet, sivil toplum, işçiler, gençler ve kadınlara çağrıda bulundu.

“1 MİLYON TÜRKİYE GÖNÜLLÜSÜ” ÇAĞRISI

Seçim güvenliği ve sandık hazırlığına da değinen İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“1 milyon Türkiye Gönüllüsü; demokrasi mücadelesinde görev almayı, seçim güvenliği ve sandık gününe hazırlanmayı, bu mücadelenin bir neferi olmayı kutsal bir görev olarak görmelidir.”

İmamoğlu, Türkiye’nin geleceği için demokratik mücadeleyi büyütme çağrısı yaparak, “Yaş ortalaması 35 olan Türkiye; geleceği için, miadı dolmuş, enerjisi tükenmiş, 1150 odalı saraya sıkışmış, halktan kopmuş ucube saray rejimine son vermeyi, sorumlularını göndermeyi ve demokratik mücadeleyi görev kabul etmelidir” dedi.

“HEDEFİMİZ MİLLETİN İKTİDARINI KURMAKTIR”

İmamoğlu, hedeflerini Cumhuriyet’in kurucu değerleri, millet egemenliği, hukukun üstünlüğü, bağımsız yargı, sosyal adalet, bilim, teknoloji, güçlü yerel yönetimler ve eşit yurttaşlık başlıklarıyla açıkladı.

İmamoğlu, “Türkiye’yi büyük bir seferberlikle milletçe inşa etmek, milletin iktidarını kurmaktır” ifadelerini kullandı.

“ÖZGÜR ÖZEL İLE YÜRÜYELİM”

Açıklamasının sonunda 86 milyon yurttaşa seslenen İmamoğlu, şu çağrıyı yaptı:

“Bu sebeple bu davet hepimizedir. Doğusuna, batısına, güneyine, kuzeyine... Köyüne, ilçesine, şehrine... 86 milyonadır. Bu gür sesi duyalım! Geleceğimizin güçlü yürüyüşünü başlatalım. Hep birlikte... Yeni Parti Genel Başkanımız Özgür Özel ile... Yürüyelim arkadaşlar...”