Son dakika... Erdoğan: AK Parti, bir Türkiye kitabıdır; burada herkesin hikâyesine bir yer var

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde partisinin "İl Danışma Meclisi" programında açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"İstanbul il teşkilatımız, İstanbul'daki belediyelerimiz, meclis üyelerimiz, kadın ve gençlik kollarımıza maşallah! Adanmışlık ve bayrak yarışı anlayışıyla davamıza ve şehrimize hizmet etmeyi sürdürüyor.

Üye sayımızı artırarak, büyüyerek, güçlenerek yola devam ediyoruz. Mahalle mahalle, sokak sokak, kapı kapı, hatta site site çalışarak 'Türkiye Yüzyılı'nı milletimizle inşa ediyoruz. Şehirleşmenin artmasıyla her site bir teşkilat anlayışıyla, komşuluk hukukunu güçlendiren, gönüllere dokunan yeni nesil teşkilatçılık modellerinden birini ilk etapta İstanbul'da hayata geçirmeye başladık.

Yeni üye seferberliğimizin başta İstanbul olmak üzere ülkemiz genelinde teşkilatlarımıza yepyeni heyecan kazandırdığını görüyoruz. Üye sayısı itibarıyla Türkiye'nin açık ara birinci partisiyiz. Geçen ay açıklanan verilere göre üye sayımız 11 milyon 710 bine ulaştı! Son 6 ayda 166 bin 612 kardeşimizi saflarımıza dahil ettik.

Son 15 ayda sadece İstanbul'da partimize 252 bin yeni üye kazandırdık. İstanbul'da üye sayımızı 2 milyon 198 bine çıkardık. En çok üye yapan ilçelerimiz ise: Beyoğlu, Ataşehir, Kartal, Fatih ve Zeytinburnu oldu."

"BURADA HERKESE BİR SAYFA VAR"

"Toplumsal temsil açısından da ülkenin en büyük siyasi hareketiyiz. 86 milyonun tamamına aynı nazarla bakıyor, hiçbir ayrım yapmadan her vatandaşımızı bağrımıza basıyoruz. Bu yüzden AK Parti bir Türkiye kitabıdır diyoruz! Burada herkese bir sayfa var, herkesin hikâyesine bir yer var.

14 Ağustos'ta kuruluşumuzun 25. yıl dönümünü idrak edeceğiz. İnşallah Ankara'da coşkulu bir mitingle 25. yaşımızı kutlayacağız.

Ahlaki üstünlük de psikolojik üstünlük de bu çatı altındadır. Bugün büyük AK Parti ailemize katılan belediye başkanlarımıza ve meclis üyelerimize hoş geldiniz diyorum. İlçelerine hizmet çabalarında her zaman yanlarında olacağımızı önemle vurgulamak istiyorum. AK Parti ve Cumhur İttifakı'na yönelik artan ilginin sırrını çözmek için detaylı analizlere, beyin fırtınalarına gerek yok. Son günlerde muhalefet cephesinde yaşanan tartışmalara ve niteliğine bakmak bile bunu anlamak için kâfidir. Bizim gündemimizle onların gündemi arasında dağlar kadar fark var."

"ONLARIN GÜNDEMİNDE KİMİN FİGÜRAN, KİMİN HAİN OLDUĞUNU TESPİT ETMEK VAR"

"Onların gündeminde kimin figüran, kimin hain olduğunu tespit etmek var. Bizim gündemimizde terörsüz Türkiye süreciyle ülkemizin sorunların çözüm bulma gayreti var. Eski ve yenisiyle onların gündeminde internet hesaplarını, il-ilçe başkanlığını bölüşmek var. Bölgemiz belki de son asrın en büyük krizlerinden birini yaşıyor ama bu bizim muhalefetin umUrunda bile değil. Lafa gelince ülkeyi yönetmeye talipler ama gündemlerinde Türkiye yok. Ne ekonomide ne şehircilikte ne dış politikada ne de iç siyasette bize ve millete faydası olacak, ufkumuzu açacak hiçbir önerileri yok. Biz ise tüm bu zorlu konjonktüre rağmen Türkiye'yi kalkınma rotasında tutuyor, insanımızın sorunlarına çare bulmaya gayret ediyoruz. Sizin her gün yaşadığınız gibi bugün trafiğin yanı sıra İstanbul'un en önemli sorunlarından biri kentsel dönüşümdür.

İstanbul, çarpık ve sağlıksız kentleşmenin yoğun olduğu bir şehirdir. Yapı stoğunu güçlendirmek, siyasetten öte bir milli güvenlik sorunudur. Şu an her iki kentsel dönüşümden birini İstanbul'da yapıyoruz. Şehrimizin dört bir yanında riskli yapıları dönüştürüyoruz."