Son Dakika: Erdoğan ve Bahçeli'nin görüşmesi başladı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün MHP Genel başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.

cumhuriyet.com.tr
05 Ekim 2022 Çarşamba, 15:37
Son Dakika: Erdoğan ve Bahçeli'nin görüşmesi başladı
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AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bugün saat 16:00'da ittifak ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.

Görüşme, MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin evinde gerçeklleşiyor.

Erdoğan ve Bahçeli’nin, görüşmede iç siyaset ve dış politika gelişmelerine dair değerlendirmelerde bulunması öngörülüyor.


Recep Tayyip Erdoğan Devlet Bahçeli MHP AKP

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