Son dakika... Erdoğan'dan Ahlat'ta 'süreç' açıklaması: 'Yeni bir dönemin kapıları açılacak'

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Ahlat Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ndeki programa katıldı.

Programda açıklamalarda bulunan Erdoğan, "süreç" hakkında da yeni mesajlar verdi.

"MİLLETİMİZİN ÖNÜNDE YENİ BİR DÖNEMİN KAPILARI AÇILACAK"

Erdoğan, "Terörsüz Türkiye sürecimiz hedefine ulaştığında inşallah milletimizin önünde yeni bir dönemin kapıları açılacak" dedi, şu ifadeleri kullandı:

"Kan tüccarları kaybedecek, terörden nemalanan fırsatçılar kaybedecek. Coğrafyamızı istikrarsızlığa boğmak isteyen soykırımcılar kaybedecek. Kazanan insanlık cephesi olacak, kardeşlik olacak. Barış ve istikrar olacak. Kazanan 86 milyon vatandaşıyla Türk milleti olacak. Kimsenin tereddütü olmasın. Büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı sökmüştür. Türkiye Yüzyılı'nın inşası başlamıştır."

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Ahlatlı ve Bitlisli kardeşlerimin her birine yürekten şükranlarımı sunuyorum. Yarın tarihimizin en şanlı en ihtişamlı destanlarından biri olan Malazgirt Zaferi'nin 955. seneyi devriyesini icra edeceğiz. Fetih rüzgarını yine coşkuyla hissedeceğiz. Ahlat şehadete ermişlerin, saadete, selamete ermişlerin, Ahlat gazilerin diyarıdır. Malazgirt'e giden yol, Ahlat'tan açılmıştır. Anadolu'nun düğümü Ahlat'tan çözülmüştür. Kudüs ve İstanbul, Ahlat'ta vücut bulan imanla fethedilmiştir."

"NEMRUT KALDERASI'NI MİLLİ PARK İLAN ETTİK"

"Dosta güven veren düşmana korku salan şu dik duruşunuz için sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz hafta yayınladığımız Cumhurbaşkanı kararı ile Nemrut Kalderası'nı milli park ilan ettik. Böylece tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan bu alanı inşallah bundan sonra çok daha iyi koruyacağız. Bir kez daha hayırlı olsun diyorum."

"BURADA TARİHE GEÇEN BİR DESTAN YAZILDI"

"Ahlat asırlar boyunca farklı kültür ve kimliklerin barış ve huzur içinde bir arada ve kardeşçe yaşadığı belde olarak tebarüz etmiştir. Burada yetişen alimler Anadolu'yu mamur etmiştir. Burada tarihe geçen bir destan yazılmıştır."

"KARDEŞLİĞİMİZLE BİRLİKTE EKONOMİMİZ DE GÜÇLENECEK"

"Şundan kimsenin şüphesi olmasın. Büyük ve güçlü Türkiye'nin ufukta yükselişine buradaki şahideler gibi hep birlikte şahitlik edeceğiz. Türkiye'yi çok daha güçlü yarınlara taşıyacağız. Kardeşliğimizle birlikte ekonomimiz de güçlenecek. İç cephenin direnci artacak. Terörsüz Türkiye sürecimiz hedefine ulaştığında inşallah milletimizin önünde yeni bir dönemin kapıları açılacak."

"KAN TÜCCARLARI KAYBEDECEK"

"Kan tüccarları kaybedecek, terörden nemalanan fırsatçılar kaybedecek. Coğrafyamızı istikrarsızlığa boğmak isteyen soykırımcılar kaybedecek. Kazanan insanlık cephesi olacak, kardeşlik olacak. Barış ve istikrar olacak. Kazanan 86 milyon vatandaşıyla Türk milleti olacak. Kimsenin tereddütü olmasın. Büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı sökmüştür. Türkiye Yüzyılı'nın inşası başlamıştır."