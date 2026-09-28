Son Dakika... Erdoğan'dan 'fon krizi' açıklaması: 'Hiç kimsenin yatırımcıları tedirgin etmeye hakkı yoktur'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, yaşanan fon krizine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan şunları söyledi:

"Biz onlara benzemeyiz. Bizim kırmızı çizgimiz aziz milletimizdir. Biz ne hak yeriz ne de vatandaşın hakkının yenmesine göz yumarız. Aramızdaki fark işte budur. Söz konusu 86 milyonun ekonomik güvenliği ise en küçük bir tereddüt etmeyiz. Sermaye piyasamızda yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyoruz.

Biz de gerekli adımların atılmasını süratle temin ediyoruz. Türkiye bugün 2 trilyon dolara yaklaşan bir ekonomiye sahiptir. Hiç kimsenin yatırımcıları tedirgin etmeye hakkı yoktur.

Türk sermaye piyasası dayanıklıdır. Her kim aksini iddia ediyorsa, Türk halkına büyük bir haksızlık yapmış olur.

Haksız kazanç edenler hakkında gerekli soruşturmalar yapılıyor.

Hukuk önünde bunun hesabını vereceklerdir.

Benzer sorunun önünde geçmek için çalışmalar yapıyoruz.

Sermaye piyasalarında yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Gerekli adımların atılmasını süratle temin ediyoruz. Türkiye'nin finansal sistemi güçlüdür. Yaşanan sorun fon piyasasının sınırlı bir bölümünde meydana gelmiştir. Finansal sistemimize sirayet etmiş herhangi bir risk mevzu bahis değildir

Sermaye piyasalarının doğası gereği son derece dikkatli hareket ediyoruz. Kapanan fonların tasfiye süreciyle ilgili çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Gerek fonlar gerek hisse senetleri üzerinden haksız kazançlar elde edenler hakkında gerekli soruşturmalar yapılıyor. Fonlar vasıtasıyla piyasa bozucu eylemlere giriştiği tespit edilenler hukuk önünde hesabını verecek

Sermaye piyasasının işleyişini çok daha sağlıklı hale getirecek idari ve hukuki düzenlemeleri inşallah süratle hayata geçireceğiz. Yarın ekonomi kurmaylarımızla ve sorumlu kurumlarımızın yöneticileriyle bir araya geleceğim. Hukuk devleti sınırları dahilinde gereken her türlü adım atılacaktır."

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