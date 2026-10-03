Son dakika... Erdoğan'dan yeni 'fon krizi' çıkışı: 'Yol haritamızı belirledik'

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa Şehir Hastanesi'nin açılışında konuştu.

“Bu makamda sizleri hizmet için varız” diyen Erdoğan, “Sizler bizim yanımızda durdukça inşallah biz de durmak yok hizmete devam demeyi sürdüreceğiz. Sağlıkta hayalim dediğim ve ülkemize kazandırmaktan onur duyduğum şehir hastaneleri projemizle Urfa'mızı da kavuşturuyoruz" dedi.

FON SORUŞTURMASI

Fon soruşturmasıyla ilgili kurulları topladıklarını ve yol haritasının belirlendiğini söyleyen Erdoğan, “Birinci önceliğimiz Türkiye ekonomisine zarar gelmesin. İkincisi her kim haksız kazanç elde etmişse bunun hesabını adalete versin. Devlet denetleme Kurulumuzla, Adalet Bakanlığımızla, Hazine ve Maliye bakanlığımızla her türlü adımı atıyoruz. Kurulumuz süreci, yönetiyor" dedi.

Erdoğan şöyle devam etti:

"Kimsenin hakkını kimseye yedirmeden adalet ve hakkaniyet zemininde sürecin çözülmesi için çalışıyoruz. Türkiye ekonomisi bu sorunun üstesinden gelecek kapasitededir. Kendi pisliklerini örtmen adına Türkiye'nin iktisadi güvenliğini sabotaj düzenleyenlerin hevesleri kursaklarında kalacaktır. İster belediyelerde ister sermaye piyasalarında olsun milletin malına el uzatanların yaptıkları yanlarına kar kalmayacak. Gereken neyse yapıyoruz ve yapacağız."

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE" SÜRECİ

Erdoğan, "Terörsüz Türkiye sürecinde mesafe aldıkça, şehirlerimizi kalkınıyor, yaylalarımız, dağlarımız şenleniyor" diye konuştu.

Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"İki senedir evlerden ağıtlar yükselmiyor. Sınırlarımızın dışında da gerçekten çok farklı bir rüzgar esmeye başladı. Komşumuz Suriye'de zalim rejim devrildi yerine Türkiye'nin çok yakın dostu bir yönetim geldi. entegrasyon süreciyle oradaki terör sorunu çözülüyor. Irak'ta aynı şekilde güvenlik ortamı tekrar tesis ediliyor. İnşallah çok daha güzel günleri hep beraber göreceğiz. Terörün yerini huzur alacak. Terörsüz Türkiye hedefimizle aramıza kimse giremeyecek. Türkler, Kürtler, Araplar olarak 838 sene önce Kudüs-ü Şerif'i Haçlılardan kurtaran Selahaddin Eyyubi'nin ordusunda olduğu gibi kenetleniyoruz."