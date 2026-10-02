Son Dakika... Erdoğan'la görüşmesinin ardından dikkat çeken karar: Cemil Tugay ADD'den de istifa etti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) üyeliğinden ayrıldığı belirtildi.

Haziran ayında CHP’den istifa ederek bağımsız kalan Tugay’ın ADD’den ayrılması da gündeme geldi.

Tugay’ın uzun süredir AKP’ye geçeceği yönünde iddialar ortaya atılıyordu.

ADD KARŞIYAKA ŞUBESİ ÜYESİYDİ

Cumhuriyet'in edindiği bilgiye göre ADD’nin Karşıyaka Şubesi’ne üye olan Tugay’ın dernek üyeliğini sonlandırdığı öğrenildi. Tugay'ın Sosyal Demokrasi Derneği’nden de istifa ettiği belirtildi.

CHP’DEN HAZİRANDA İSTİFA ETMİŞTİ

Cemil Tugay, 18 Haziran 2026’da CHP üyeliğinden istifa etmişti. Tugay, kararını açıklarken partideki “mutlak butlan” süreci ile sonrasında alınan ihraç ve görevden alma kararlarını eleştirmiş, belediye başkanlığı görevini bağımsız olarak sürdüreceğini duyurmuştu.

ERDOĞAN İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Tugay, 30 Eylül’de AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul edilmişti.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından Tugay, İzmir’in gündemindeki önemli konular ve kentin geleceğine yönelik projeler hakkında Erdoğan’a bilgi sunduklarını açıklamıştı.