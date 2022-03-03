Son Dakika: Erdoğan ve Bahçeli bir araya geliyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelecek.
Saat 14.00'te yapılacak görüşme, basına kapalı gerçekleşecek.
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