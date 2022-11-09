Erdoğan ve Bahçeli Saray'da görüştü

09 Kasım 2022 Çarşamba, 16:12

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''Cumhur İttifakı'' ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Saray'da kabul etti. Görüşme 1 saat sürdü.

Görüşme Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü programında yer almıyordu. Görüşmeye ilişkin olarak henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Erdoğan ile Bahçeli'nin iç siyaset, ekonomi ve dış politikadaki gelişmeler ile ilgili değerlendirmelerde bulunduğu tahmin ediliyor.

NE OLMUŞTU?

AKP heyetinin, başörtüsü konusunda hazırlanan anayasa değişikliği teklifiyle ilgili HDP'yi ziyaret etmesi siyasetteki tartışma başlıklarından biriydi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bu ziyarete ne diyecek, nasıl tepki verecek merak ediliyordu.

Bahçeli, önceki gün partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda, AKP heyetinin HDP'yi ziyaret etmesinin ''doğal ve doğru bir adım'' olduğunu söylemişti. İki isim, bu gelişmenin ardından ilk kez yüz yüze bir görüşme gerçekleştirdi.

Erdoğan, Bahçeli'yi son olarak 5 Ekim'de evinde ziyaret etmişti.