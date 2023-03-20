Son Dakika... Erdoğan ve Bahçeli’nin Saray’daki görüşmesi başladı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Saray'daki görüşmesi başladı.

İHA
Yayınlanma: 20 Mart 2023 - 17:00
Son Dakika... Erdoğan ve Bahçeli’nin Saray’daki görüşmesi başladı
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 Mart'ta seçimi resmen ilan etmesiyle seçim süreci resmen başladı. Siyasette 'ittifak' ziyaretleri sürerken; ikili temaslar da sürüyor.

Son olarak AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Milliyetçi Haraket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Saray'da bir araya geldi.

 


Recep Tayyip Erdoğan Devlet Bahçeli

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