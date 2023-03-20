Son Dakika... Erdoğan ve Bahçeli’nin Saray’daki görüşmesi başladı
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Saray'daki görüşmesi başladı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 Mart'ta seçimi resmen ilan etmesiyle seçim süreci resmen başladı. Siyasette 'ittifak' ziyaretleri sürerken; ikili temaslar da sürüyor.
Son olarak AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Milliyetçi Haraket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Saray'da bir araya geldi.
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