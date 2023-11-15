Son dakika... Erdoğan'dan Netanyahu'ya: 'Sende atom bombası var mı yok mu, sıkıysa açıkla'

Yayınlanma: 15.11.2023 - 12:40

Güncelleme: 15.11.2023 - 13:03

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin haftalık grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

* Aziz milletim, değerli milletvekili arkadaşlarım, kıymetli misafirler sizleri el kalbi duygularımla selamlıyorum. Bugün kuruluşunun 40. yıldönümünü kutlayan Kıbrıslı kardeşlerimizin bayramlarını canı gönülden tebrik ediyorum. Zulme dur diyen kahramanları rahmetle yad ediyor, Kıbrıs halkına buradan selamlarımı gönderiyorum. Türkiye olarak Kıbrıs Türkü'nün yanında olmaya devam edeceğiz.

* Hükümet olarak bir taraftan İsrail'in vahşetini durdurmak için diplomasiyi kullanırken diğer taraftan ülkemizi güçlendirmeye devam ediyoruz.

'FİLİSTİN MİTİNGİ' TEPKİLERİNE YANIT

* Düzenlediğimiz Büyük Filistin Mitingi'yle mazlum Gazze halkının yanında olduğumuzu gösterdik. Ertesi gün malumunuz 29 Ekim'di. Büyük bir coşkuyla kutladık. Böylece öküz altında buzağı arayan, Büyük Filistin Mitingi'ni bahane ederek fitne peşinde koşanlara esaslı bir ders verdik.

* İstanbul Boğazı'nda donanmamızın 100 gemiyle yaptığı geçit töreni çok önemli mesajlar içeriyor. Donanmamız başta olmak üzere ordumuzun kabiliyetlerini gördük. TGC Anadolu'nun yeni nesil kardeşi olacak bir uçak gemisi inşa etmek için kolları sıvadık. 2023 bitmeden milli muharip uçağımız KAAN'ın havalandığını göreceğiz. Her alanda güçlü olmazsak bizi bu topraklarda yaşatmazlar.

"İSRAİL'İN SONU HÜSRAN OLACAK"

* Daha önce de ifade ettim. Türk milleti olarak şayet bu topraklarda hür, onurlu ve huzurlu bir şekilde yaşamak istiyorsak güçlü olmak mecburiyetindeyiz. Siyasetiyle, ekonomisiyle, sosyal yapısıyla, askeri gücüyle her alanda güçlü olmazsak bizi bu topraklarda yaşatmazlar. İşte sizler de görüyorsunuz, vatan topraklarımızla ilgili habis niyetler taşıyanlar kendilerini bir şekilde ifşa ediyorlar.

* Yıllarca Ermenistan ülkemiz topraklarıyla ilgili hayaller peşinde koşu, Karabağ savaşıyla dersini aldı, yerine oturdu. İsrail'in de sonu hüsran olacak. Biz 85 milyon olarak tek yürek oldukça kimse sırtımızı yere getiremez. Güçlü ve modern bir ordu olmazsa olmazımızdır. Vatanımızın bekası için çalışan başta güvenlik güçlerimiz olmak üzere herkese muvaffakiyet diliyorum.

BATILI ÜLKELERE TEPKİ: 'TÜRKİYE GİBİ OLUN'

* AB Komisyonunun ateşkes çağrısı yapması için daha kaç çocuk ölmelidir? Maalesef beklenen gelişmeler olmuyor. Batı hep birlikte ters yüz oldu. Fransa önce farklı açıklamalar yaptı, daha sonra geri vitese taktı. Netanyahu gidici Bütün mesele haklıların yanında yer alacakların duruşudur. Akşam başka sabah başka olmayın, Türkiye gibi olun.

"İSRAİL BİR TERÖR DEVLETİDİR"

* İsrail bir devlet terörü estiriyor. Ben şu anda açık olarak diyorum ki; İsrail bir terör devletidir. Hamas'ı terör örgütü olarak ifade ediyorsun. Hamas seçime girip seçim kazanan siyasi partidir. Hamas'ın haklarını ellerinden aldınız. Hala benim ülkemde bile Hamas'ın bir siyasi parti olmadığını bilmeyen, anlamayanlar var. Gazze'de yaşananları anlatmak için tüm kavramlar yetersiz kalmaktadır.

NETANYAHU'YA 'ATOM BOMBASI' SORUSU

* Savaşın ilk kuralı, çocuklara, kadınlara, yaşlılara, hastalara dokunmamaktır. BurAdan Netanyahu'ya sesleniyorum sende atom bombası var mı yok mu? Sıkıysa açıkla. Ey İsrail sende atom bombası var, bununla tehdit ediyorsun. Netanyahu, artık ecelin geliyor. İstediğin kadar atom bombasınba sahip ol, gidicisin.

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