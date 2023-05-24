Son dakika... Erdoğan: 'Diktatör ikinci tura kalır mı ya, birinci turda bitirir hem de yüzde 90'larla...'

Yayınlanma: 24.05.2023 - 14:39

Güncelleme: 24.05.2023 - 14:53

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Keçiören'deki mitingde açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

* Ankaralı tüm kardeşlerime selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Malum, bu kardeşiniz Keçiören'de misafir değil. Ev sahibiyiz. Yıllarca subay evlerinde oturduk, sizlerle komşu olduk. Sizlerle tam 12 yıl boyunca iç içe, yan yana yaşadık. Gün oldu beraber acıyı yaşadık, gün oldu başarılarımızı beraber kutladık.

* 12 sene acısıyla tatlısıyla gerçekten güzel günler geçirdik. Daha sonra da Keçiören'le ve komşularımızla bağlarımızı koparmadık. Seçimlerde özellikle Keçiörenli kardeşlerimiz yanımızda hep dik durdu. Pazara hazır mıyız? Çalmadık kapı bırakmıyoruz değil mi? Gümbür gümbür pazara var mıyız? Ben size inanıyorum, sizi seviyorum. İnanıyorum ki pazar günü bay bay Kemal'e gereken dersi vereceksiniz.

* Dün Malatya'daydım. Konteynerlerin orada 50 bin kişiye hitap ettik. Ve Keçiören Malatya neyse Keçiören o. Bugün yağış vardı, toplantıyı kapalı salonda yaptık. Açık alanda yapsak en az 50 bin kişiyi orada toplaardık. Bunu sandıklarda toplayacağız. Sivas'a geçtim Malatya'dan sonra. Sivas bir başkaydı. Sivas'ta 100 bin kişi vardı. Yiğidolar coştu, caddelere taştı. İnşallah pazar günü Ankara sandıklara dolacak, hesapları alt üst edecek. Bu hesapları alt üst etmeye var mıyız? Buna hazır mıyız? Siz 53'ü aşan oy oranı ile Meclis'te bay bay Kemal'in hesaplarını alt üst ettiniz. Parlamentoda 323 ile çoğunluğun Cumhur İttifakı'na vermesi güvenin göstergesi ve irade beyanı.

* Cumhur İttifakı parlamentoda bir zemin oluşturdu. Yani yasama organı olarak biz varız. Milletimiz güçlendirilmiş parlamenter demokrasi laflarını falan ayaklarının altına aldı. Ne dedi, Cumhur İttifakı ile yola devam dedi. Milletimiz 3, 5, 8 ayda bir hükümetlerin değiştiği eski Türkiye günlerinde geri dönme tekliflerini reddetti. Hale bak ya, koltuk paylaşımı yapıyorlar. Toplamı 1 puan eden bu malum partiler, hesap uzmanı ya bay bay Kemal, ondan 40 milletvekili aldılar, 1 puanla. Bu nasıl bir hesap uzmanıymış? Bununla bu CHP ayakta kalabilir mi? Pazar günü Erdoğan evladınıza sahip çıktığınız anda 323 Cumhur İttifakı'nın parlamentodaki oylarıyla, milletvekilleriyle inşallah önümüz apaçık olacak. 21 yılı inşallah farklı bir şekilde devam ettireceğiz. Türkiye Yüzyılı diyoruz ya, işte Türkiye Yüzyılı'nı biz sizlerle beraber kuracağız.

* Londra'dan 300 milyar dolara getirecekmiş bay bay Kemal. Yanındakiler senin her yerin hesap uzmanı olsa ne yazar. Biz sizin bildiğiniz hesapları unuttuk. Bunlar otellerin lobilerinde sözcüsü bir de İYİ Parti'nin malum Merkez Bankası'nda görev yapan kişisiyle lobilerde IMF komiserleri ile görüştüler. Bize tavsiyede bulundular, IMF'den borç alın dediler. Biz hayır dedik. Biz IMF ile ilişkimizi 2013'te kestik. Başbakanlığımız döneminde 135 milyar dolara çıkardık rezervimizi. Aynı kararlılıkla yola devam edeceğiz. Siz bu spekülatörlerin oyunlarına bakmayın.

* Milletimiz yabancı dergi kapakları üzerinden kendisine parmak sallayanlara teslim olmayacağını ilan etmiştir. İstikrar sürsün diyen vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Parlamanto için gösterdiğiniz iradeyi ikinci turda da sergilemeniz lazım. Yasama ile yürütmenin uyum içinde çalışması hizmetlerde aksaklık yaşanmaması açısından çok önemli.

* Başbakan önüne fırlatılan anayasa kitapçığının ülkemize büyük maliyeti oldu. Ecevit'in önüne anayasa kitapçığını fırlatan Kılıçdaroğlu ile kol kola olan kişi. Gencimiz iş bulamadı, esnafımız iş yapamadı, turizmcimiz turist bulamadı. Bir avuç elit dışında milletimizin tüm fertleri sıkıntı çekti. Son 21 yılda tesis ettiğimiz güven iklimi ile bunu tersine çevirdik.

* Rehavete kapılmak yok, zafer sarhoşluğuna girmek yok. Olmazsa olmaz sandık, olmazsa olmaz sandık. Sandıkta da Allah'ın izniyle zafere yürüyeceğiz. Unutmayın 28 Mayıs'ta bizim rakibimiz asla CHP Genel Başkanı değildir. Bizim en büyük rakibimiz rehavettir, zaten öndeyiz, kazanırız duygusuna kendimizi kaptırmaktır. Zafer sarhoşluğu zehrinin yayılmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz. Keçiören'den rekor beklediğimi altını çizerek ifade etmek istiyorum.

* İBB Başkanı (İmamoğlu).... Aman Ya Rabbi... Ne açıklamalar yaptı... ABB Başkanı (Yavaş), ne açıklamalar yaptı... Şimdi bunların hepsini pazar günü sandığa gömmeye var mıyız? Öyleyse durmak yok, yola devam.

* Diktatör ikinci tura kalır mı ya, birinci turda bitirir hem de yüzde 90'larla bitirir. Biz milletimizin gönlünü kazanmaya hasretiz.

AYRINTILAR GELECEK...