Son Dakika... Erdoğan'ın imzasını taşıyan 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyan 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu

AA
17 Ekim 2022 Pazartesi, 19:24
Son Dakika... Erdoğan'ın imzasını taşıyan 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan

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