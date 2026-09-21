Son Dakika... Evinde külçe külçe altın bulunan eski DHMİ Daire Başkanı Mehmet Cemil Acar tahliye edilmişti: Yeniden gözaltına alındı

“Rüşvet” ve “yolsuzluk” suçlamalarıyla yargılanan eski Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Daire Başkanı Mehmet Cemil Acar tahliye edilmişti.

Ankara 89. Asliye Ceza Mahkemesi, Acar’ın tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak tahliyesine karar vermişti.

Acar’ın evinde yapılan aramada kasada 26 kilogram külçe altın, 1 milyon 320 bin dolar ve 121 bin Euro ele geçirilmişti.

Eski DHMI Daire Başkanı Mehmet Cemil Acar, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlamasıyla yürütülen soruşturmada gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun’nun 282. maddesinde düzenlenen suçtan kaynaklanan malvarlığını değerlerini aklama suçlaması ile yürütülen soruşturma kapsamında;

DMHİ eski yöneticisi Mehmet Cemil ACAR 21.09.2026 günü gözaltına alınmış olup, söz konusu soruşturma titizlikle devam etmektedir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur."