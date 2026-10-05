Son Dakika... Eyüpsultan Belediye Başkanı Özmen'e tutuklama talebi!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Eyüpsultan Belediyesi’ne yönelik gerçekleştirilen soruşturma kapsamında, 2 Ekim sabahı düzenlenen operasyonla gözaltına alınan ve Ankara'ya getirilen Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen’in de aralarında bulunduğu 28 kişi, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bu sabah Ankara Adliyesi’ne sevk edildi.

Savcılık ifadelerinin ardından aralarında Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, Ulaşım Hizmetleri Müdürü Abdullah Erbin, Park ve Bahçeler Müdürü ve Fen İşleri Müdürlüğünü de yürüten Ali Kemal Güler ile İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Halil İbrahim Şahin ile Ali Yentur, Ayşe Kübra Emrehan, Aziz Pektanır, Bilal Gören, Hüdanur Yazıcı, İbrahim Özdoğan, Mahmut Kırdemir, Mithat Bülent Özmen, Mücahit, Özdoğan, Özlem Kılıç, Serhan Urhan Şeref Gedik, Tayfun Kurumahmut, Yunus Emre Bulut tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 11 kişi ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

28 şüpheli hakkında “suç örgütüne üye olma”, “rüşvet alma”, “rüşvet verme” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlarından gözaltı kararı verildiği belirtilmişti.