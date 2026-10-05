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Son dakika... Eyüpsultan Belediyesi'na operasyon: Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen dahil 28 kişi adliyeye getirildi

Son dakika... Eyüpsultan Belediyesi'na operasyon: Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen dahil 28 kişi adliyeye getirildi

5.10.2026 11:27:00
Güncellenme:
ANKA
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Son dakika... Eyüpsultan Belediyesi'na operasyon: Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen dahil 28 kişi adliyeye getirildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Eyüpsultan Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen’in de bulunduğu 28 kişi, Emniyet'teki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi’ne getirildi.
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Eyüpsultan Belediyesi’ne yönelik soruşturma kapsamında, 2 Ekim sabahı düzenlenen operasyonla gözaltına alınan ve Ankara'ya getirilen Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen’in de aralarında bulunduğu 28 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. 

Aralarında Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen’in de bulunduğu şüpheliler, işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi’ne getirildi.

NE OLMUŞTU?

28 şüpheli hakkında “suç örgütüne üye olma”, “rüşvet alma”, “rüşvet verme” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlarından gözaltı kararı verildiği belirtilmişti.

İlgili Konular: #Operasyon #Mithat Bülent Özmen #Eyüpsultan Belediyesi

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