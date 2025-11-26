Son dakika... Fatih Altaylı tahliye edilmedi: 4 yıl 2 ay hapis cezası!

Kişisel YouTube kanalındaki bir videosunda kullandığı ifadeler nedeniyle 'cumhurbaşkanına tehdit' suçu gerekçe gösterilerek tutuklanan Fatih Altaylı davasında bugün ikinci duruşma görüldü.

FATİH ALTAYLI TAHLİYE EDİLMEDİ

“Cumhurbaşkanına tehdit” suçlamasıyla 158 gündür tutuklu bulunan Altaylı, 4 yıl 2 ay hapisle cezalandırıldı ve tahliye edilmedi.

İLK DURUŞMADAN ERTELEME KARARI ÇIKMIŞTI

Gazeteci Fatih Altaylı, YouTube kanalındaki bir yayınında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı "hedef alan tehdit içerikli" sözler sarf ettiği gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında 'cumhurbaşkanını tehdit' suçu gerekçe gösterilerek 22 Haziran tarihinde tutuklanmıştı.

22 Haziran tarihinden bu yana Erkem İmamoğlu gibi birçok siyasi ismin de bulunduğu Silivri'de kalan Altaylı'nın ilk duruşması da tıpkı İmamoğlu gibi Silivri'de görülmüştü.

KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

O duruşmada mahkeme Heyeti, Fatih Altaylı'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Ayrıca cumhurbaşkanı avukatının katılma talebini kabul etti.

Duruşma 26 Kasım tarihine, bugüne ertelendi.

BİRÇOK İSİM ALTAYLI'YA DESTEĞE GELDİ

Celal Şengör, İlber Ortaylı, Murat Bardakçı, Galatasaray Lisesi'nden arkadaşları, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan, Fatih Altaylı'ya destek için Silivri'ye geldi.

DURUŞMA BAŞLADI

Altaylı, alkışlarla duruşmanın görüleceği salona geldi. Duruşma saat 10.50'de başladı.

SAVCILIK CEZA VE TUTUKLULUK DEVAM İSTEDİ

Savcılık, celse arasında sunduğu esas hakkında mütalaasını tekrar ederek Fatih Altaylı’nın “cumhurbaşkanına tehdit” suçundan 5 yıldan az olmamak kaydıyla hapisle cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti.

ALTAYLI SAVUNMA YAPTI

Fatih Altaylı "Silivri’ye hoş geldiniz" diyerek sözlerine başladı.

Savunmasını yapan Altaylı, şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle heyete teşekkür ederim. duruşmadan 23 gün önce mütalaayı verip bana da biraz inceleme fırsatı verdiniz. Cumhurbaşkanı’na fiili saldırı suçlamalarıyla benzer davaları savcı eklemiş. Benim davamı andırıyor ama hiçbiri benzemiyor. Cumhurbaşkanına alenen tehditlerle bulunmuş kişiler ya beraat edilmiş ya da aldıkları indirimle tahliye edilmişler. İçtihatlar olmasa bile benim YouTube yayınımın Cumhurbaşkanına korku veya rahatsızlık yaratması pek mümkün değil."

BERAATİNİ İSTEDİ

"Cumhurbaşkanının koruma dairesi başkanlığında 4-5 bin polis çalışıyor. Gazeteci arkadaşlardan rica ettim Cumhurbaşkanın programında benim yayınımdan sonra bir aksama veya değişiklik olmuş mu diye kontrol ettiler. Böyle bir durum da yok" diyen Altaylı, "Cumhurbaşkanı neden benden korksun? Ben bir örgüt üyesi değilim bir şey değilim. Şiddete başvurmuşluğum yok... Cumhurbaşkanı korkan birisi değil. Bence, burada hem bana hem de cumhurbaşkanına haksızlık ediliyor. Böyle bir suçlama ile karşınızda olmak çok saçma gereksiz geliyor. Beraatimi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

BAŞKA DAVALARI EMSAL GÖSTERDİ

Suçu işlemediğini söyleyen Altaylı 'cumhurbaşkanı tehdit' iddiasıyla açılan başka davaları emsal gösterdi; "Bir dava da Urla Davası. Darbe girişimi sonrası açılmış bir davaydı. FETÖ kalkışmasında dahi sanıkların pek çoğu 'cumhurbaşkanına tehdit' suçlamasından beraat etti" dedi.

AVUKAT TEKER: DOSYADA TEK BİR DELİL MEVCUTTUR BU DA YOUTUBE YAYINIDIR

Avukat Ömer Teker, savunmasında şu ifadeleri kullandı:

"Müvekkilim 158 gündür tutuklu bulunuyor. Bugüne kadar sunulan delillerin dışında başka bir delil dosyaya eklenmedi. Zaten dosyada da tek bir delil mevcut. Dosyada tek bir delil mevcuttur bu da YouTube yayınıdır. Ortada maddi unsurları oluşmuş bir suç yok. Müvekkilimin sözlerinden dolayı Cumhurbaşkanı'nın korkmuş olabileceği iddiası abesle iştigal. Müvekkilimin beraatını talep ediyorum."

Teker, "Cumhurbaşkanına tehdit suçu katalog suçlardan olması mümkün değildir. Bizim iddianamemiz bir doktrin üzerinde kuruludur" dedi.

"15 TEMMUZ" DAVASI HATIRLATMASI

Avukat Emine Rezzan Aydınoğlu, 15 Temmuz sonrasında bile orada bulunan 120 kişinin Cumhurbaşkanına suikast suçundan beraat ettiğini hatırlatarak bunun dikkate alınması gerektiğini söyledi.

Müvekkilinin yalnızca tarihî bir örnek verdiğini belirten Aydınoğlu, bu örnek üzerinden suç isnadında bulunulmasının mümkün olmadığını ifade etti.

Yargıtay’ın benzer dosyalarda katılma taleplerini yerinde bulmadığını vurgulayan Aydınoğlu, müvekkilinin beraatine karar verilmesini talep etti.

AVUKAT ASLAN: BU DOSYAYLA NE İLGİSİ VAR?

Avukat Metin Sinan Aslan, bir kişinin yalnızca sözüyle başka bir kişiye fiilî saldırı gerçekleştirebileceğinin, ortalama zekâya sahip biri tarafından dahi anlaşılmasının mümkün olmadığını söyledi.

Bu suçun oluşması için fiilin gerekli olduğunu vurgulayan Aslan, dosyada böyle bir fiilin bulunmadığını belirtti.

Yargılama konusu maddeyin 99 yıldır değişmediğini hatırlatan Aslan, bu süre boyunca sözle bu suçun işlenebileceğine dair hiçbir Yargıtay kararının olmadığını ifade etti.

Savcılığın 15 Temmuz’da uçaklarla Cumhurbaşkanlığı’na saldıran pilotların dosyalarını emsal olarak sunduğunu söyleyen Aslan, “Bu dosyayla ne ilgisi var? Savcılık bunu sunarak ne umuyor?” diyerek eleştiride bulundu.

MAHKEME KARAR ARASI VERDİ

Fatih Altaylı’ya son sözleri soruldu. Altaylı "Avukatlarımın beyanlarına aynen katılıyorum beraatimi talep ediyorum" dedi.

Mahkeme 'karar arası' verdi.

TAHLİYE ÇIKMADI: ALTAYLI'YA HAPİS CEZASI

Altaylı için mahkeme 4 yıl 2 ay hapis cezası ve tutukluluğa devam kararı verdi.

Tahliye edilmeyen Altaylı, tutuklu kalmaya devam edecek.

SALONDAN TEPKİLER YÜKSELDİ

Söz konusu kararın açıklanmasının ardından salondan tepkiler yükseldi.

5 YIL HAPSİ İSTENİYORDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Altaylı hakkında, videoda kullandığı ifadeler nedeni ile en az 5 yıl hapsi isteniyordu.

CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI HEDEF GÖSTERMİŞTİ

Altaylı'nın tutuklanmasına gerekçe olarak gösterilen videonun troller tarafından kesilerek sadece birkaç saniyelik kısmı sosyal medyada dolaşıma sokuldu. Troll hesaplar tarafından kısa sürede hızla yayılan videonun ardından, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral sosyal medya hesabı üzerinden "Altaylıııı! Suyun ısınmaya başladı" paylaşımını yaptı.

Altaylı da, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında 22 Haziran'da İstanbul Teşvikiye'deki evinde gözaltına alındı.