Kaya çiftinin ifadesi ortaya çıktı! Elde ettiği kazançlar kamuoyuna yansıyınca vicdani rahatsızlık çektiği için geri göndermiş!

Türkiye'nin gündemindeki fon krizinde kritik bir gelişme yaşandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), eski AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya hakkında 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na Muhalefet suçundan soruşturma açılmasına izin verdi.

"ŞÜPHELİ" SIFATIYLA EŞİ İLE BİRLİKTE İFADE VERDİ

Kaya çifti bugün "şüpheli" sıfatıyla İstanbul Adliyesi'ne gelerek ifade verdi.

Ayrıca SPK’nin, Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunmasının beklendiği belirtildi.

İFADE İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Kaya çifti, bugün “şüpheli” sıfatıyla ifade vermek üzere Çağlayan Adliyesi’ne geldi. Savcılıkta ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından Fatma Betül Sayan Kaya ve İlyas Kaya adliyeden ayrıldı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI: 'VİCDANİ RAHATSIZLIK' DUYMUŞ!

Başsavcılıkta ayrı ayrı ifade veren Kaya çifti, Özata Denizcilik hisselerindeki işlemlerine ilişkin soruları yanıtladı. İlyas Kaya, Özata Denizcilik hissesinden Nisan 2026'da yaklaşık 150 bin lot aldığını, hisselerin bir bölümünü ağustosta, kalanını ise eylülde sattığını söyledi.

İlyas Kaya, satıştan elde ettiği paranın bir bölümünü kısa süreli olarak Halk Yatırım ve Tera Yatırım aracılığıyla fonlarda değerlendirdiğini belirtti. Kaya, işlemlerinin mevzuata uygun olduğunu ve manipülatif herhangi bir eylemde bulunmadığını savundu.

Yatırımlarında herhangi bir kişinin yönlendirmesinin bulunmadığını savunan Kaya, soruşturmanın kamuoyuna yansımasının ardından "vicdani rahatsızlık" duyduğunu ve yatırımlarından elde ettiği kazançları TMSF tarafından bildirilen hesaba gönderdiğini beyan etti.

Fatma Betül Sayan Kaya ise Nisan 2026'da yaklaşık 250 bin lot Özata Denizcilik hissesi aldığını, hisselerin bir bölümünü ağustosta, kalanını ise eylülde sattığını ifade etti.

Satıştan elde ettiği kazancı kısa süre Tera fonunda değerlendirdiğini anlatan Kaya, daha sonra fondan çıktığını ve kazanç olarak görünen tutarı TMSF tarafından belirtilen hesaba gönderdiğini söyledi.

Kaya, yatırım kararında herhangi bir yönlendirme veya kendisine aktarılan özel bilgi bulunmadığını savunarak, isnat edilen eylemlerle ilgisinin olmadığını ve suçlamaları kabul etmediğini beyan etti.

BEYANLAR ADLİ MAKAMLARCA DEĞERLENDİRİLİYOR

Soruşturma makamlarının, Kaya çiftinin "kendi iradeleriyle yatırım yaptıkları", "herhangi bir yönlendirme veya özel bilgi almadıkları" ve elde ettikleri kazançları gönüllü olarak ödedikleri yönündeki beyanlarını ayrıca sorguladığı öğrenildi.

Alım-satım işlemlerinin zamanlaması, yatırım miktarları ve satış sonrasındaki para ve fon hareketlerinin dosyadaki mali veriler ve diğer delillerle karşılaştırılarak değerlendirileceği bildirildi.

Öte yandan Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 106'ncı maddesi kapsamında Kaya çifti hakkında suç duyurusunda bulunmasının beklendiği, başvurunun savcılığa ulaşmasının ardından mevcut soruşturma kapsamında değerlendirileceği belirtildi.

GÜNLER SONRA GELEN ADIM...

Vurgunla ilgili birçok gözaltı ve tutuklamalar olurken Fatma Betül Sayan Kaya için adım atılmaması tepkiye yol açmıştı.

Kaya hakkında adli sürecin partisindeki görevlerinden istifa etmesinden yaklaşık 10 gün sonra başlaması dikkat çekti.

FON KRİZİNİN ODAĞINDAYDI

YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre, 26 Eylül'de düzenlediği basın toplantısında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın 5 ay içinde borsada aldıkları hisselerden milyara varan kazançlar elde ettiğini öne sürmüştü.

Emre, nisan ayında başlayan ve eylül ayında sona eren süreçte Fatma Betül Sayan Kaya’nın Özata Denizcilik hisselerine 163 milyon 359 bin lira yatırdığını, 5 ay içinde 1 milyar 344 milyon lira çektiğini ve hisseleri fon skandalı patlak vermeden ve operasyonlar başlamadan birkaç gün önce elden çıkardığını iddia etmişti.

Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın da aynı dönemde 99 milyon 687 bin lira yatırıp 826 milyon lira çektiği iddia edilmişti.

AKP'DEKİ GÖREVLERİNDEN "AFFINI" İSTEMİŞTİ

Konuyla ilgili açıklama yapan Fatma Betül Sayan Kaya, iddiaları reddetmemiş ve AKP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etmişti.

"GÖNÜLLÜ İADEDE" BULUNMUŞTU

Kaya ve eşi, hesaplarının dondurulmasının ardından SPK tarafından oluşturulan gönüllü ödeme mekanizmasından yararlanmak için başvurdu. Başsavcılığın izin vermesinin ardından çiftin yatırımlarının ana para dışındaki bölümünü TMSF bünyesindeki isteğe bağlı iade hesabına aktardığı bildirildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek ise gönüllü iade sürecinin soruşturmanın kapatılması anlamına gelmediğini açıklamıştı.