Son dakika... Fon Koordinasyon Kurulu toplantısı sona erdi: 'Ödeme takvimi' ele alındı

Fon Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Fon Koordinasyon Kurulu Başkanı Cevdet Yılmaz başkanlığında yatırımcıların hak ve menfaatlerini korumak ve ilave adımları değerlendirmek üzere bugün ikinci kez toplandı.

Toplantıda yatırımcılar lehine ilave neler yapılabileceği ele alındı.

'ÖDEME TAKVİMİ DEĞERLENDİRİLDİ'

500 binden fazla yatırımcıyı ilgilendiren süreç ile ilgili olarak İletişim Başkanlığı'ndan açıklama geldi.

İkinci Fon Kurulu Toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Başkanlığı’nda toplanmıştır.



Toplantıda Sermaye Piyasası Kurulu’nun 30.09.2026 tarihli kararları çerçevesinde hesaplanacak net yatırım tutarı hesap yöntemine ilişkin ilgili kurumların çalışmaları ile Kurulun aynı tarihte… pic.twitter.com/9qiJCuTL5A — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) October 2, 2026

Buna göre toplantıda Sermaye Piyasası Kurulu’nun 30 Eylül 2026 tarihli kararları çerçevesinde hesaplanacak net yatırım tutarı hesap yöntemine ilişkin ilgili kurumların çalışmaları ile Kurulun aynı tarihte fon hesaplarına ilişkin aldığı ödeme kararına yönelik ikincil düzenlemeler ve ödeme takvimi değerlendirildi.

Devamında çalışmaları bir süredir devam eden Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına ilişkin taslak üzerinde çalışılmış ve nihai halinin verilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlara gerekli talimatlar iletildi.

Ele alınan bütün düzenlemelerde vatandaşlara herhangi bir ek yük getirilmemesine yönelik anlayış vurgulandı.

Açıklamanın devamında ilgili kurumlar ile fon piyasasının belirli ve sınırlı bir bölümünde ortaya çıkan sorunun çözümüne ilişkin sermaye piyasası kuralları çerçevesinde, hakkaniyet ve adalet gözetilerek gerekli çalışmalar hızlı ve etkili bir şekilde sürdürüleceği belirtildi.

YILMAZ: İLAVE NELER YAPILABİLİR, KARAR VERECEĞİZ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Fon Koordinasyon Kurulu Başkanı Cevdet Yılmaz, dün Meclis açılışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yılmaz Fon Koordinasyon Kurulu hakkında “Her bir kurumumuz kendi alanında kararlarını alıyor ve kamuoyuyla paylaşıyor. Bugün de önemli kararlar paylaşıldı. SPK'nın, BDDK'nın aldığı kararlar paylaşıldı. Yarın da yine gündemimiz tabii ilave neler yapılabilir? Hangi alanlarda ilave çalışmaya ihtiyacı var? Onları kurulumuzla birlikte değerlendireceğiz. Ardından bir basın açıklaması yapacağız.” dedi.

SPK AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Dün Sermaye Piyasası Kurulu , tasfiye halinde olan fonlara sahip yatırımcılara her fon için 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılacağı, 1 milyon liranın üzerinde kalan kısım için de tasfiye sürecinin sonunda ödemelerin gerçekleştirileceği açıklanmıştı.

1 MİLYON LİRA AYRINTISI

Sermaye Piyasası Kurulu, Tera Portföy Yönetimi, Pusula Portföy Yönetimi, Atlas Portföy Yönetimi ve Hedef Portföy Yönetimi'nde tasfiye edilen fonlarında 1 milyon TL’ye kadar ara ödeme kararı kararını açıkladı.

SPK'nın gece yarısı saat 02:20'de yayımladığı bültene göre, 30 Eylül 2026 tarih ve 64/1775 sayılı kararıyla, daha önce ilan edilen genel tasfiye esaslarına ek bir tasfiye usulü belirlendi.

Buna göre mutabakat işlemleri tamamlanan tüm katılma payı sahiplerine, nihai tasfiye sonucunda hak kazanacakları tutardan mahsup edilmek üzere ara ödeme yapılacak. Ödemelerin ivedilikle gerçekleştirilmesi bekleniyor.

1 MİLYON LİRAYA KADAR ARA ÖDEME YAPILACAK

Fonlarda parası olanlara 1 milyon liraya kadar ödeme yapılacak. Ara ödemelerin hesaplanmasında, her bir yatırımcı için Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından hesaplanacak net yatırım tutarı esas alınacak.

Ödeme tarihinde net yatırım tutarı 1 milyon liranın altında olan yatırımcılara bu tutarın tamamı kadar ara ödeme yapılabilecek.

Net yatırım tutarı 1 milyon lira veya üzerinde olan yatırımcılara ise ara ödeme kapsamında en fazla 1 milyon lira ödenecek.

ARA ÖDEMELERDE HER FON İÇİN AYRI AYRI 1 MİLYON LİRA VERİLECEK

Her bir yatırımcıya her bir fon için ayrı ayrı olmak üzere ödenecek ara ödeme tutarı 1 milyon TL’yi aşmayacak. Bu kapsamda, net yatırım tutarı 1 milyon TL’nin altında olan yatırımcılar için bu tutar, 1 milyon TL ve üzerinde olan yatırımcılara ise en fazla 1 milyon TL ara ödeme yapılacak.