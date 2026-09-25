Son dakika... Fon soruşturmasında yeni bilanço: 76 şüpheli hakkında işlem

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmasının son durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün çalışmalarıyla yürütülen soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü belirtti.

Bakan Gürlek'in açıklamasına göre soruşturma kapsamında bugüne kadar 76 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Şüphelilerden 45'i tutuklanırken, 5'i hakkında adli kontrol kararı uygulandı.

12 şüpheli hakkında yakalama işlemleri başlatılırken, 14 şüphelinin adli işlemleri sürüyor.

MAL VARLIKLARINA TEDBİR

Gürlek, soruşturma kapsamında fon sahipleri ile yönetici kademelerinde bulunan şüphelilerin mal varlıklarına el konulduğunu, birinci derece yakınlarının mal varlıklarının ise dondurulduğunu açıkladı.

Soruşturmanın mali boyutunun da incelendiğini belirten Gürlek, suçtan elde edildiği değerlendirilen kazancın izinin sürüldüğünü ve mal varlıklarının kaçırılmasının önlenmesine yönelik adli ve mali tedbirlerin uygulandığını kaydetti.

"HUKUKUN ÜSTÜNDE KİMSE YOK"

Gürlek, açıklamasında soruşturma kapsamında sorumluluğu tespit edilen kişilerin hukuk önünde hesap vereceğini belirtti.

Vatandaşların birikimlerinin korunması gerektiğini vurgulayan Gürlek, soruşturmanın mağdur vatandaşların haklarına ulaşmasını engelleyecek girişimlere izin verilmeden sürdürüldüğünü ifade etti.

Soruşturmanın önceki aşamalarında da sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yeni operasyonlar düzenlenmiş, 22 Eylül'de İstanbul ve Aydın'da gerçekleştirilen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alınmıştı.