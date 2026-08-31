Son dakika... Gazeteci Kemal Öztürk'e 'katliam' göndermesi üzerine gözaltı kararı

Gazeteci Kemal Öztürk hakkında, NTV'de yorumcu olduğu programda Arap Alevilere yönelik 'katliam' göndermesinde bulunduğu ayrımcı sözleri nedeniyle Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma açıldı.

Öztürk’ün 1 Eylül tarihinde Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden mevcutlu olarak hazır edilmesi amacıyla İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına talimat yazıldığı öğrenildi.

ÖZTÜRK NE DEMİŞTİ?

İktidara yakınlığıyla bilinen, Anadolu Ajansı'nın eski genel müdürü Kemal Öztürk, yorumcu olarak yer aldığı NTV ekranlarında Nusayriler (Arap Alevileri) için katliam göndermesinde bulunmuştu.

Suriye’deki gelişmelere ilişkin konuştuğu programda Öztürk, Esad döneminde İdlib, Afrin ve Halep’te yapılanları dinlediğini söylerken “Öyle hikayeler dinledim ki Sednaya Hapishanesi’nde. 'Orada çalışmış çöpçüyü bile assalar, kurşuna dizseler yeridir' dersiniz. Öyle korkunç hikayeler. İdlib’de, Afrin’de ve Halep kırsallarında öyle korkunç hikayeler dinledim ki, 'bu Nusayrilerin hepsini katletseler yeridir' diyesiniz geliyor. Ama bakın intikam almadılar” demişti.