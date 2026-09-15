Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son Dakika... Gazeteci Selahattin Günday 'ikinci kez' tutuklandı!

Son Dakika... Gazeteci Selahattin Günday 'ikinci kez' tutuklandı!

15.09.2026 18:16:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Son Dakika... Gazeteci Selahattin Günday 'ikinci kez' tutuklandı!

Avukat Hüseyin Ersöz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gazeteci Selahattin Günday'ın 'ikinci kez' tutuklandığını duyurdu. Günday'ın 'örgüt kurma suçundan' tutuklandığı bildirildi.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan gazeteci Selahattin Günday’ın avukatları, 'tutuklama kararının hukuki dayanağı ve soruşturmanın zamanaşımı yönünden değerlendirilmesi' talebiyle itiraz dilekçesi vermişti.

Avukat Hüseyin Ersöz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Günday'ın 'ikinci kez' tutuklandığını duyurdu.

Ersöz şunları yazdı:

"Gazeteci Selahattin Günday, “Örgüt Kurma Suçundan” ikinci kez tutuklandı. Doktrindeki adıyla “Yedek Tutuklamanın” bir uygulamasını yaşadık. Sözün bittiği yerdeyiz."

İlgili Konular: #tutuklama #Gazeteci #Kaşif Kozinoğlu