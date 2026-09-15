Son Dakika... Gazeteci Selahattin Günday 'ikinci kez' tutuklandı!

Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan gazeteci Selahattin Günday’ın avukatları, 'tutuklama kararının hukuki dayanağı ve soruşturmanın zamanaşımı yönünden değerlendirilmesi' talebiyle itiraz dilekçesi vermişti.
Avukat Hüseyin Ersöz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Günday'ın 'ikinci kez' tutuklandığını duyurdu.
Ersöz şunları yazdı:
"Gazeteci Selahattin Günday, “Örgüt Kurma Suçundan” ikinci kez tutuklandı. Doktrindeki adıyla “Yedek Tutuklamanın” bir uygulamasını yaşadık. Sözün bittiği yerdeyiz."
Gazeteci Selahattin Günday, “Örgüt Kurma Suçundan” ikinci kez tutuklandı. Doktrindeki adıyla “Yedek Tutuklamanın” bir uygulamasını yaşadık. Sözün bittiği yerdeyiz. #BasınÖzgürlüğü #ÖzgürlükHakkı https://t.co/eudBdvxyMy pic.twitter.com/XUfrvItveT— Hüseyin Ersöz (@ersozhuseyin) September 15, 2026