Son dakika... Gezi Parkı Davası'nda kritik gelişme... Heyet değiştirildi!
Son dakika haberi... Osman Kavala'nın aralarında olduğu Gezi Parkı Davası'nda mahkeme heyeti değiştirildi.
Türkiye'nin gündeminde yer alan Gezi Parkı Davası'nda kritik bir gelişme yaşandı.
Gazeteci İsmail Saymaz'ın sosyal medya hesabından aktardığına göre, davanın tutuklu sanıklarından Osman Kavala’nın avukatı Hilal Zengin’in başvurusu üzerine yeniden yargılama talebine bakacak İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti değiştirildi.
Gezi Parkı Davası’nda karar veren başkan ve üye çekilerek, yeni bir heyet oluşturuldu. Heyette yeni başkan olarak Şenol Kartal'ın getirildiği öğrenildi. Şenol Kartal 24. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olarak görev yapıyordu.
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