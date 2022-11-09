Son dakika... Gözaltına alınan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi

09 Kasım 2022 Çarşamba, 10:48

İstanbul'da katıldığı bir televizyon programında kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında "Türk milletini, devleti, devletin kurum ve organlarını aşağılamak" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığ'ınca başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Kolivar'ın Emniyet'teki işlemleri tamamlandı.

Gözaltındaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Kolivar, daha sonra adliyeye sevk edildi. Kolivar'ın tutuklanmasının talep edildiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Katıldığı bir televizyon programında kullandığı "Ben ekmeği temel gıda maddesi saymıyorum. Ekmek aptal toplumların gıda maddesidir. Bizim toplum ekmek ile doyduğu için böyle 20 senedir başında yöneticiler duruyor" ifadeleri nedeniyle hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 301/1 maddesi uyarınca "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve Devletin yargı organlarını alenen aşağılamak" suçundan resen soruşturma başlatılan Kolivar, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.