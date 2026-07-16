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Son Dakika... Gözaltına alınmıştı: Levent Üzümcü'ye ev hapsi!

Son Dakika... Gözaltına alınmıştı: Levent Üzümcü'ye ev hapsi!

16.07.2026 19:47:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Son Dakika... Gözaltına alınmıştı: Levent Üzümcü'ye ev hapsi!

Gözaltına alınan tiyatro sanatçısı Levent Üzümcü, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Üzümcü hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandığı bildirildi.

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İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (İzBBŞT) Genel Sanat Yönetmeni ve tiyatrocu Levent Üzümcü, gece yarısından sonra sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak gözaltına alındığını duyurmuştu.

Sabah saatlerinde ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kısa bir bilgilendirmeyle Üzümcü'nün yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alındığını açıklamış, açıklamada "Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında; @LeventUzumcu rumuzlu X hesabı kullanıcısı olduğu tespit olunan şüpheli Levent Üzümcü gözaltına alınmıştır" denilmişti.

EV HAPSİ KARARI

Balıkesir Burhaniye'de jandarma ekiplerince gözaltına alınan ve İstanbul'a getirilen Üzümcü Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde savcıya ifade verdi. İfade işlemlerinin ardından Üzümcü'ye "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlaması yöneltildi ve tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

Üzümcü hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandığı bildirildi. 

İlgili Konular: #tutuklama #Levent Üzümcü

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