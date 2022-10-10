Son Dakika... Gözler Ankara'da: Kabine Toplantısı başladı
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine Toplantısı saat 16.30'da başladı. En son 26 Eylül'de yapılan Kabine Toplantısı sonrasında Merkez Bankası kararı sonrası piyasalardaki durum, EYT, Aile Destek Paketi, TOKİ konuları gündeme gelmişti. İşte bu haftaki toplantının gündemi...
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Saray'da toplandı.
Toplantının ana gündem maddesinin ekonomi olması beklenirken; enflasyona karşı alınan yeni önlemler ve milyonlarca kişinin başvuru yaptığı "İlk Evim İlk İşyerim" adlı TOKİ sosyal konut projelerinde işyeri ve arsa ayrıntıları gündeme gelecek.
'BAŞÖRTÜSÜ' TARTIŞMASI
Erdoğan, başörtüsüne anayasal güvenceye ilişkin çalışmanın Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından bugün Kabine Toplantısı'nda sunulacağını da bildirdi.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenen Erdoğan, "Yasal düzenlemeye şu anda ihtiyaç yok ki. Eğer samimiysen, dürüstsen gel anayasa değişikliğini yapalım ve bunu tamamen masadan kaldıralım" ifadelerini kullanmıştı.
Toplantının ardından, Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.
SON KABİNE TOPLANTISI KARARLARI
Meclis, 1 Ekim’de yeni yasama dönemine başladı. Kabine Toplantısı'nda, yasama döneminde Meclis’e gelecek yeni düzenlemeler de görüşüldü.
Toplantıda yüksek enflasyona karşı alınan yeni önlemler, Mir Kart alternatiflerinin ele alındığı İstanbul’daki ekonomi toplantısının detayları, sosyal konut kampanyasındaki son durum da masaya yatırıldı.
Dar gelirliye yönelik aile destek paketi için ilgili bakanlıkların çalışmaları da ele alındı. Sözleşmeli ve taşeron işçilerin durumu da toplantıda konuşulan bir diğer konu olurken, EYT’de son durum açıklandı.
Video Haberler
- Faytonculuk mesleğinin son temsilcisi: Çırak bulamıyorum
- 'Adana Lezzet Festivali'ne hafta sonu yoğun ilgi
- Maskeye direnen dönercinin 90bin TL cezası silinecek mi?
- Anastasia, Türk donörün iliğiyle hayata tutundu
- Gastronomi kentinin tescilli lezzeti için müze kuruluyor
- İzlediği itfaiyeci eğitimleri hayatını değiştirdi
- Tekstil atıklarını geri dönüştürerek ihracat yapıyor
- Noel Baba Kuş Cenneti, flamingoların evi oldu
- Karadağ'ın fotoğraf sergisi Folkart'ta açıldı
- 'İklim Atölyeleri' ile geleceği kurtaracak
En Çok Okunan Haberler
-
- Kadıköy'de patlama: 3 kişi yaşamını yitirdi
- 'Bu memleketi haraç mezat pazarlayanlar...'
- Kiev'de hava sirenleri yeniden çaldı
- 60 değil 407 milyon Euro'ymuş!
- İBB'nin dediler... Bakın kimin çıktı!
- Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
- Kırım Köprüsü'ndeki patlamayla ilgili yeni gelişme
- Yerlikaya 'doğalgaz' dedi, kaçak imalathane çıktı
- Erdoğan'ın o sözlerine çok sert yanıt
- Hem yazara hem okura saygısızlık!