Son Dakika... Gözler Ankara'da: Kabine Toplantısı başladı

10 Ekim 2022 Pazartesi, 16:44

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Saray'da toplandı.

Toplantının ana gündem maddesinin ekonomi olması beklenirken; enflasyona karşı alınan yeni önlemler ve milyonlarca kişinin başvuru yaptığı "İlk Evim İlk İşyerim" adlı TOKİ sosyal konut projelerinde işyeri ve arsa ayrıntıları gündeme gelecek.

'BAŞÖRTÜSÜ' TARTIŞMASI

Erdoğan, başörtüsüne anayasal güvenceye ilişkin çalışmanın Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından bugün Kabine Toplantısı'nda sunulacağını da bildirdi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenen Erdoğan, "Yasal düzenlemeye şu anda ihtiyaç yok ki. Eğer samimiysen, dürüstsen gel anayasa değişikliğini yapalım ve bunu tamamen masadan kaldıralım" ifadelerini kullanmıştı.

Toplantının ardından, Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

SON KABİNE TOPLANTISI KARARLARI

Meclis, 1 Ekim’de yeni yasama dönemine başladı. Kabine Toplantısı'nda, yasama döneminde Meclis’e gelecek yeni düzenlemeler de görüşüldü.

Toplantıda yüksek enflasyona karşı alınan yeni önlemler, Mir Kart alternatiflerinin ele alındığı İstanbul’daki ekonomi toplantısının detayları, sosyal konut kampanyasındaki son durum da masaya yatırıldı.

Dar gelirliye yönelik aile destek paketi için ilgili bakanlıkların çalışmaları da ele alındı. Sözleşmeli ve taşeron işçilerin durumu da toplantıda konuşulan bir diğer konu olurken, EYT’de son durum açıklandı.