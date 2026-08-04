Son dakika... Gözler Meclis'te: Çerçeve yasa teklifinin 'ismi' belli oldu

İktidarın "Terörsüz Türkiye" olarak adlandırdığı süreç kapsamında beklenen çerçeve yasa taslağı Meclis’e gelmeden AKP milletvekillerinin imzasına açıldı.

Teklifin kısa sürede TBMM’ye sunulması ve hızla Adalet Komisyonu’nun gündemine alınması planlanıyor.

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş dün AKP Genel Başkanvekili Efkan Âlâ, Grup Başkanı Abdullah Güler ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile teklif üzerinde uzun görüşmeler yaptı.

Toplantıların bir bölümünde DEM Parti’nin İmralı Heyeti'nden Pervin Buldan ve Mithat Sancar da katıldı.

METİN İMZAYA AÇILDI

Kulislere göre; taslak üzerinde geniş bir uzlaşı sağlandığı ve grubu olan partilerin çoğundan imza alınmasının hedeflendiği belirtildi.

AKP Grup Başkanı Güler, Yeni Parti, CHP ve Yeni Yol grup yöneticileriyle görüştü. İYİ Parti dışındaki grupların taslakla ilgili yaklaşımı olumlu olduğu, ancak “bazı itirazlar ve çekinceler nedeniyle kimi partilerin ortak imza atmaya sıcak bakmadıkları” da ifade edildi.

AKP milletvekillerine imzaya açılan teklife bu akşama kadar imza atmaları beklenecek. Gruplarca ortak imza verilmezse teklifin AKP ve MHP gruplarının imzasıyla sunulma olasılığı bulunuyor.

"İSMİ" BELLİ OLDU

Son olarak, Meclis'e sunulması beklenen çerçeve yasa teklifinin adı da netleşti.

"Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi" ismiyle sunulacak teklifin 10-12 madde olması öngörülüyor.

AKP, bugün akşam saatlerinde veya yarın sabah Meclis Başkanlığı'na sunulması beklenen "çerçeve yasa" konusunda son hazırlıkları sürdürüyor.

Yasa teklifinin isminin, Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun ismi belirlenirken de tercih edildiği gibi olması benimsendi ve "milli dayanışma" ve "toplumsal bütünlenme" vurgusu yapıldı.

"Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi" ismiyle sunulması planlanan teklifin, 10-12 maddeden oluşması öngörülüyor.

Teklif için AKP, bugün saat 17.30'a kadar süre vererek, tüm AKP'li milletvekillerinin teklife imza atmasını istemişti.