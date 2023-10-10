Son dakika haberi... TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 'Filistin' açıklaması

Yayınlanma: 10.10.2023 - 11:47

Güncelleme: 10.10.2023 - 12:08

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katılan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail-Hamas çatışmasına ilişkin, "Türkiye olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Dünya barışı için Filistin sorunu çözülmeli" dedi.

Kurtulmuş'un açıklamaları:

"Dünya barışının kapısı Orta Doğu barışı, Orta Doğu barışının kapısı ise özgür Filistin kuruluncaya kadar Filistin davasının çözüme kavuşturulmasıdır.

Türkiye olarak bu konuda üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye kararlıyız. 3 temel mesele hallolmadan barışın sağlanması mümkün görülmüyor. Birincisi 1967 sınırlarında başkenti Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulmasıdır. İkincisi yerleşimcilerin işgal ettiği yerlerden çekilmesidir ve Filistinlilere haklarının iade edilmesidir. Başta Mescit-i Aksa olmak üzere, kutsal yerlerin korunmasıdır. Hristiyanların kutsal mekanlarına da saygısızlık yapıldığını biliyoruz. Hiçbir dinin kutsalına saygısızlık kabul edilmez, insanlık suçudur.

Çatışmaların durdurulmasını, insani kayıplara son verilmesini, uluslararası camianın sorumluluklarını yerine getirmesini temenni ediyoruz. Birleşmiş Milletler, kağıttan bir organizasyon haline gelmiştir."