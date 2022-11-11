Son Dakika... Hakkında 'Siyasi yasak' talep edilen İmamoğlu'ndan ilk açıklama: 'Bu bir adalet davası'

11 Kasım 2022 Cuma, 13:25

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada savcı tekrarladığı mütalaasında 4 yıl 1 ay hapis cezası ve siyasi yasak talep etti. Duruşma 14 Aralık tarihine ertelendi.

İmamoğlu, davanın ardından ilk açıklamayı sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptı. İmamoğlu paylaşımında, "Bu bir adalet davasıdır ve biz bu mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Mesajının devamında İmamoğlu şunları kaydetti:

"Bu süreçte destek mesajı paylaşan siyasi partilerimizin liderlerine ve yöneticilerine, milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza, sanatçılara, gazetecilere, aydınlara ve tüm yurttaşlarımıza teşekkürler."