Son Dakika... Hakkında 'Siyasi yasak' talep edilen İmamoğlu'ndan ilk açıklama: 'Bu bir adalet davası'
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, savcının siyasi yasak talep ettiği davanın ardından açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, "Bu bir adalet davasıdır ve biz bu mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada savcı tekrarladığı mütalaasında 4 yıl 1 ay hapis cezası ve siyasi yasak talep etti. Duruşma 14 Aralık tarihine ertelendi.
İmamoğlu, davanın ardından ilk açıklamayı sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptı. İmamoğlu paylaşımında, "Bu bir adalet davasıdır ve biz bu mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz" dedi.
Mesajının devamında İmamoğlu şunları kaydetti:
"Bu süreçte destek mesajı paylaşan siyasi partilerimizin liderlerine ve yöneticilerine, milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza, sanatçılara, gazetecilere, aydınlara ve tüm yurttaşlarımıza teşekkürler."
Bu bir adalet davasıdır ve biz bu mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz. Bu süreçte destek mesajı paylaşan siyasi partilerimizin liderlerine ve yöneticilerine, milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza, sanatçılara, gazetecilere, aydınlara ve tüm yurttaşlarımıza teşekkürler.— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) November 11, 2022
Video Haberler
- “Kültürel İktidar Tartışmaları”
- Artık güven altında
- Faydasını bir 'bileydin'
- Gibon çiftinin yavrusu dünyaya geldi
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde saat 09.05’te hayat durdu
- Karabük’te Aronya üretimi başladı
- Evindeki bütün saatler 09.05’i gösteriyor
- ''Sevgi her engeli aşıyor''
- Görenler şoke oldu
- Pamuk ülkesinde bin liraya mont!
En Çok Okunan Haberler
-
- Ankara'da katliam: 5 kişi ölü bulundu
- Duruşma 14 Aralık'a ertelendi
- AKP'li isim istifa etti
- Kılıçdaroğlu'nu tazminata mahkûm etti
- 'G20 zirvesinde duyuru yapacağız'
- Hakimin sertifikası Erdoğan'dan!
- 'Size her söylediğimizde sızıntı oldu'
- 14 yaşındaki Dicle, iş cinayetinde hayatını kaybetti
- ‘Hiç alakam yok’ demişti
- Cihan Kolivar cezaevinden konuştu