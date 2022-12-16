Son Dakika... İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya yanıt: 'Hala okumamaya ezberden savurmaya devam ediyor'

16 Aralık 2022 Cuma, 14:57

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret iddiasıyla, hapis cezası ve siyasi yasak talebiyle yargılandığı davada 14 Kasım'da karar çıktı. Mahkeme heyeti İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verdi. Kararın İstinaf ve Yargıtay tarafından onanması halinde İmamoğlu siyasi yasaklı hale gelecek.

Gençlik ve Yaşam Merkezi temel atma törenine katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"BİR SÜRÜ YANLIŞI OLAN BİR İNSAN..."

Davanın savcısına ilişkin sert eleştirilerde bulunan İmamoğlu, "Sayın savcının vermiş olduğu dilekçede; mahkeme sürecinde daha mütalalar oluşmamışken bir USB üzerinden ortaya koyduğu mütaalasını bilgisayara aktarmasından tutunda bir sürü eksiği yanlışı olan insandan bahsediyoruz. Onun için bu saatten sonra kendisinden doğruyu beklemek, bu kadar yanlışı yapan hukuka zarar veren, bize Türk yargısına bu kadar zarar veren bir anlayıştan doğruyu beklemek hayalcilik olur" diyerek şöyle devam etti:

"İstanbul’a ve bu ülkeye hizmet etmeye kararlı bir insan olarak, bu yanlışları yapan savcıların, hakimlerin bile çoluğuna çocuğuna hizmet edeceğim. Güzel hizmetler sunacağım. Güzellikler, iyilikler milletimizle olsun. Adalet, herkese lazım. Çok enteresan bir durum ama bunlar ülkemizde ilk kez yaşanmıyor."

"İSTANBUL ONLAR İÇİN BÜYÜK BİR KAYIP"

İstanbul'un onlar için büyük bir kayıp olduğunu belirten İmamoğlu, "Ama biz işimize odaklıyız bundan sonra yapacaklarımıza ve yüce Türk yargısını hakkıyla temsil edecek olan yargıçlara, hakimlere güvenmek istiyoruz. Onların doğru kararlarıyla bu yapılan büyük yanlışı geri döndürmelerini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"KEŞKE İMRENSEM..."

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in kendisine ilişkin "Cumhurbaşkanımıza imreniyor" açıklamasına yanıt veren İmamoğlu:

"Benim böyle bir imrenecek bir tarafım yok. Keşke imrensem. Keşke hem İstanbul'a yaptıkları üzerinden hem de Türkiye'ye yaptıkları üzerinden keşke ama keşke imrenebilsem. Her akşam rüyalarına girdiğimi düşünüyorum" dedi.

SOYLU'YA YANIT: "EZBERDEN SAVURMAYA DEVAM EDİYOR"

İçişleri Bakanı Soylu'nun, dün akşam yaptığı, "Mahkeme kararını etkilemeye çalışıyorlar. Biz yapsak çarmıha gererlerdi" açıklamasına ilişkin cevap veren İmamoğlu, "Çöpleri bile toplayamıyorlar diye bir beyanı olmuş aynı konuşmanın içerisinde. Sayın İçişleri Bakanı, çöpleri ilçe belediyelerinin topladığını dahi bilmiyor. Zaten İçişleri Bakanlığı'na başlarken bu konuda tek bir yönetmelik, kitap okumadığını beyan etmişti. Hala okumamaya, ezberden savurmaya devam ediyor. O savruladursun, biz işimize bakacağız. O da işlerini yapmaya gayret etsin."

AKP ve MHP tarafından yapılan "kesinleşmemiş bir karar üzerinden mağduriyet yaratıyorlar" ifadelerine ilişkin ise İBB Başkanı İmamoğlu, "Ne için fikirlerini söylemiyorlar? Kesinleşmemişte olsa madem onları yaralayan bir tarafı var. Ne için bir yorum yapmıyorlar? Her iki siyasi partisinin içinden yorum yapan, beni arayan insanlar var. Laf edeceklerini yetkili kurumlardan ne düşündüklerini de söylesinler.