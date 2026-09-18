Son dakika... İBB davasında 195 sayfalık ek iddianame: 29 kişiye ceza talebi!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB iştiraki Ağaç ve Peyzaj AŞ’ye ilişkin soruşturma kapsamında 29 şüpheli hakkında 195 sayfalık ek iddianame hazırladı.

Ana iddianamede 143 eylem bulunması nedeniyle yeni dosyadaki 12 eylem, 144’ten 155’e kadar numaralandırıldı. Savcılık, dosyanın devam eden İBB ana davasıyla birleştirilmesini talep etti.

Ek iddianamede ağırlıklı olarak “ihaleye fesat karıştırma” ve “rüşvet” suçlamaları yer aldı. Savcılık, bazı ihalelerin Ağaç ve Peyzaj AŞ üzerinde kalmasının ardından işlerin yasal eşik sınırlarının altında kalacak şekilde parçalara bölündüğünü ve belirli firmalara verildiğini öne sürdü.

İddianamede, bu firmalardan aldıkları işlere göre yüzde 7 ila yüzde 10 oranında rüşvet talep edildiği ve paranın “SİSTEM” olarak adlandırılan yapıya aktarıldığı iddia edildi.

Savcılık, Ekrem İmamoğlu ve Fatih Keleş hakkında “örgüt kurma ve yönetme” suçundan ana iddianamede zaten ceza talep edildiği için aynı suçtan yeniden ceza istemedi.

Ancak İmamoğlu’nu “örgüt lideri”, Keleş’i “örgüt yöneticisi” olarak nitelendirerek, TCK 220/5 kapsamında 12 eylemdeki suçlardan da sorumlu tutulmalarını talep etti.

ANA DAVAYLA BİRLEŞTİRİLDİ

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi, ek iddianameyi kabul ederek yeni dosya ile ana İBB davası arasında “fiili ve hukuki irtibat” bulunduğuna karar verdi.

Mahkeme, dosyaları birleştirdi ve yargılamanın 414 sanıklı ana dava üzerinden devam etmesine hükmetti.

Mahkeme ayrıca ek dosyada tutuklu bulunan Ayhan Subaşı, Aytekin Karaarslan, Fatih Temür, Murat Dağdeviren, Nilgün Cendek ve Tolga Kılıç’ın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

İBB davasının kapsamı ek iddianameyle genişledi. 29 sanıklı ek dosyadaki 8 isim ana davada zaten yargılanırken, 21 yeni sanık dosyaya dahil oldu. Böylece ana davadaki sanık sayısı 414’ten 435’e yükseldi.