Son Dakika... İBB Meclisi kürsüsünden duyurdu: Meclis üyesi CHP'den istifa etti! 'Bağımsız kalacağım' dedi, ilk hamlesi 'AKP' oldu!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Kartal Belediyesi Meclis Üyesi Ekrem Eray Arda, CHP’den istifa ettiğini duyurdu.

İBB Meclisi kürsüsünden kararını duyuran Arda şunları söyledi:

"Muhalefetin bugün söylem düzeyinde dahi iddiasını ortaya koyamadığı, kentsel dönüşümden dış politikaya, terörle mücadeleye bölgesel barış ve küresel vizyona kadar pek çok stratejik adım, devletimiz tarafından Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan liderliğinde zaten sahada atılmaktadır."

İBB ve Kartal Belediyesi Meclis Üyesi Ekrem Eray Arda, CHP’den istifa ettiğini duyurdu



"Muhalefetin bugün söylem düzeyinde dahi iddiasını ortaya koyamadığı, kentsel dönüşümden dış politikaya, terörle mücadeleye bölgesel barış ve küresel vizyona kadar pek çok stratejik adım,… pic.twitter.com/ad1cjlu376 — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt1) September 17, 2026

'BAĞIMSIZ KALACAĞIM' DEDİ, İLK HAMLESİ 'AKP' OLDU

Arda, İBB Meclisi kürsüsünden yaptığı açıklamada bundan sonraki süreçte herhangi bir siyasi partiye katılmayacağını ve görevlerini bağımsız meclis üyesi olarak sürdüreceğini belirtti.

Arda'nın istifa konuşmasını yaptıktan hemen sonra İBB Meclisi'nin AKP'li üyeleriyle tokalaşması ise dikkat çekti.

Daha önce Demokrat Parti İstanbul İl Başkanlığı görevini yürüten Arda, 2019’da Çekmeköy’den, 2024’te ise CHP listesinden Kartal’dan belediye meclis üyesi seçildi.

Arda, İBB Meclisi’nde Gençlik ve Spor Komisyonu üyesi olarak görev yapıyor.

İBB Meclisinde son durum şu şekilde:

154 CHP-YENİ Parti

140 Cumhur İttifakı

4 Bağımsız (Muhalefete yakın)