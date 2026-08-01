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Son dakika... İçişleri Bakanlığı açıkladı: Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş görevden uzaklaştırıldı

Son dakika... İçişleri Bakanlığı açıkladı: Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş görevden uzaklaştırıldı

1.08.2026 16:46:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Son dakika... İçişleri Bakanlığı açıkladı: Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş görevden uzaklaştırıldı

Son dakika haberi... Üsküdar Belediyesi'ne yönelik operasyon kapsamında tutuklanan Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden uzaklaştırıldı.
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Üsküdar Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan seçilmiş Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, görevden uzaklaştırıldı.

İçişleri Bakanlığı, tutuklanan Dedetaş'ı geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin İçişleri'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Üsküdar Belediye Başkanı Sinem DEDETAŞ,

Hakkında “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Rüşvet ve İrtikap” suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliğinin 31.07.2026 tarih ve 2026/994 Sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine,

Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

NE OLMUŞTU?

Üsküdar Belesiyesi'ne düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alımış, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da aralarında bulunduğu 4 kişi tutuklanmış, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Dedetaş, Tekirdağ Karatepe Kadın Kapalı Cezaevi’ne sevk edilmişti.

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