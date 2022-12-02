Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan Nilüfer Belediyesi'ne LGBTİ incelemesi

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı, Nilüfer Belediyesi’nin LGBTİ için özel dayanışma merkezi açtığına ilişkin haberlerin ardından araştırma/ ön inceleme başlatıldığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
02 Aralık 2022 Cuma, 14:46
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan Nilüfer Belediyesi'ne LGBTİ incelemesi
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İçişleri Bakanlığı, Nilüfer Belediyesi’ne LGBTİ için inceleme başalttığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Nilüfer Belediyesi’nin LGBTİ için özel dayanışma merkezi açtığına ilişkin haberlerin basında yer alması, kamuoyuna yansıması üzerine Bakanlığımızca, Nilüfer Belediyesinde araştırma/ ön inceleme başlatılmıştır" denildi.

 


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