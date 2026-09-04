Son dakika... İfadeye çağrılmıştı: Melih Gökçek ağzında 'sakızla' adliyeye geldi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında "yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı" iddialarına ilişkin resen soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Bazı basın ve yayın organlarında, İbrahim Melih Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönünde öne sürülen iddialara ilişkin olarak, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır" denildi.

İFADE VERMEK İÇİN ADLİYEYE GELDİ

Melih Gökçek, soruşturma kapsamında ifade vermek üzere bugün adliyeye geldi.

Başsavcılık, Gökçek’i, 4 Eylül Cuma günü saat 16.00’da "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağırmıştı.

"SAKIZI" DİKKAT ÇEKTİ

Gazeteci ordusuyla karşılaşan Gökçek'in adliyeye "ağzında sakızla" gelmesi ise dikkat çekti.

"BÜLENT ARINÇ" SORUSUNA YANIT VERMEDİ

"Şüpheli" olarak ifade verecek olan Melih Gökçek, Ankara Adliyesi'ne girişinde gazetecilerin Bülent Arınç’la ilgili sorusunu yanıtsız bıraktı.

YAZARIMIZ MURAT AĞIREL GÜNDEME GETİRMİŞTİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönündeki iddialar üzerine resen soruşturma başlatmış ve soruşturma, gazetemiz yazarı Murat Ağırel’in Gökçek ailesinin Avrupa’daki milyonlarca dolarlık yatırımlarına ve para trafiğine ilişkin gündeme getirdiği iddiaların ardından gelmişti.

Haberde; Gökçek ailesinin Düsseldorf'ta bina, Velbert'te AVM için anlaşmalar yaptığı iddialarını gündeme getirilmişti. Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Gökçek hakkında soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma haberinin ardından açıklama yapan Gökçek ise "Allah'ın izniyle kendimi Türk adaletine teslim ediyorum" demişti.

ABB'DEN SUÇ DUYURUSU

Ankara Büyükşehir Belediyesi Avukatı Nadi Türkaslan; Melih Gökçek, ailesi, Beyaz TV Ankara ve Osmanlıspor yöneticileri ile ihaleye fesat karıştırdığı iddia edilen kişiler hakkında “suç örgütü” iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.