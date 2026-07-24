Son Dakika... İlk toplantı sona erdi... YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'den kritik açıklamalar: Mansur Yavaş, partiye katılacak mı?

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Anadolu Kulübü’nde partisinin Kurucular Kurulu toplantısının ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu. Oy birliği ile YENİ Parti Genel Başkanlığı’na seçilen Özel, “Değerli arkadaşlar, bu tarihi güne tanıklık ettiğiniz için tüm Türkiye’ye bunu anbean aktardığınız için her birinize teşekkür ediyoruz” dedi. YENİ Parti lideri Özgür Özel, şunları söyledi:

“DEMOKRATLARIN YENİ PARTİSİNİN İLK TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİK”

“Haftanın başında Grup Toplantısında duyurduğumuz gibi ardından tüm teknik hazırlıkları yaptığımız gibi geçmiş dönemde Cumhuriyet Halk Partisi’nde görev yapan 91 milletvekilimizle birlikte bugün sabah saatlerinde partimizden istifalarımızı verip önce İçişleri Bakanlığı’na sonra Yargıtay‘a sonra Meclis Başkanlığı’na hazır ve sıralı başvurularımızı yaptık. Ardından da Anadolu Kulübü’nde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatlarıyla İsmet Paşa’nın başkanlığında kurulmuş bu kulübün 100’üncü yıldönümünde, ilk kurucularının tamamının CHP’li milletvekilleri olduğu bu kulüpte toplanarak YENİ Parti’nin, yeni partimizin emeklilerin, emekçilerin, çiftçilerin, gençlerin, kadınların, mağdurların, Türkiye’nin, Atatürkçülerin, demokratların yeni partisinin ilk toplantısını gerçekleştirdik. Kurucular Kurulu Üyelerimiz yapmış oldukları oylamayla beni bu kuruluş sürecinde YENİ Parti’nin Genel Başkanı olarak seçtiler. Ardından sizinle arkadaşlarımızın eşzamanlı paylaştığı gibi 80 kişilik Parti Meclisimiz, 15 arkadaşımızdan oluşan Yüksek Disiplin Kurulu Üyelerimizi belirledik. Yarın saat 11.00’de Anıtkabir’de Kurucular Kurulumuzla birlikte Atamızın, ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün huzurunda olacağız, İsmet Paşamızın huzurunda olacağız.”

“MECLİS’TEKİ YERİMİZİ ALACAĞIZ”

“Ardından yarın saat 12.00’de ilk Parti Meclisi toplantımızı yapacağız. Parti Meclisimize kurucu MYK’mızı arz edeceğim. Tüzüğümüz o şekilde. Parti Meclisimizin onayıyla da kurucu MYK üyelerimiz görevlerine başlayacaklar. Ardından Salı günü sabah saatlerinde çünkü pazartesi günü Meclis Başkanlığı bir Başkanlık Divan’ı yapmak suretiyle yeni duruma göre Meclis’teki dağılımı ve bu dağılıma uygun olarak Meclis Başkanlık Divanı’na vereceğimiz isimleri bizlerden talep edecek. Tabii durumu farklılaşan diğer siyasi partilerden de talepte bulunacaklar. Biz Salı günü de buna uygun olarak Salı sabahı Meclis’te kapalı grup toplantımızı yapıp kuruluşa dair her şeyi bitirmiş ve Salı günü saat 15.00 itibari ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ana muhalefet partisi olarak hem Genel Kurul’daki yerimizi hem de Meclis’teki yerimizi almış olacağız. Bugünkü gelişmeler ve bundan sonra yarının ve Salı gününün programı buna dairdir.”

“GENEL MERKEZ BİNAMIZ MUSTAFA KEMAL MAHALLESİ’NDE”

YENİ Parti Genel Başkanı Özel, “Yeni Genel Merkez binası belli oldu mu?” sorusuna, şu yanıtı verdi:

“Yeni Genel Merkez binası, Mustafa Kemal Mahallesi’nde. Bina hazır, iç tefrişatı ile ilgileniyor arkadaşlar. Tahmin ediyorum 1.5 hafta, 10 gün gibi bir süre içinde o konuda da yeni Genel Merkezimizde çalışır hale geleceğiz. Ancak ilk gün söylemiştik. Cumhuriyet Halk Partisi’nin işgal altında olduğu, kahraman polisimizi bize karşı kullandıkları ve gaz sıkılarak odalarımızdan teker teker çıkmak zorunda kaldığımız ve o yağmurun, dolunun altındaki yürüyüşümüzde biz Genel Merkezimizi Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak söyledik. Aynı Cumhuriyet’in kuruluş evresinde olduğu gibi. O günden bugüne kadar da bu tavrımızı, bu tutumumuzu, bu kararlılığımızı, Grup Başkanı olarak üstlendiğimiz Meclis İç Tüzüğü’ne uygun şekilde ve defalarca üzerinde konuşulması ve tartışılmasına rağmen, o İç Hukuk gereği doğru kararlarla o gün size ne söylediysek bugüne kadar vardık. Bugünden sonra yeni Genel Merkezimiz açıldığında YENİ Parti faaliyetlerine orada devam edecek. Artık pazartesi gününden itibaren özellikle vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Şu anda YENİ Parti’ye herhangi bir bağış ve aidat toplamıyoruz. Bu konuda bazı fırsatçıların birtakım yanlış yönlendirmeleri, bazı dolandırıcılık çabaları olabilir diye endişe duyuyoruz. Bu konuda şunu beklesinler. Parti hakkında birçok hesap açılıyor. Ama partinin resmi hesaplarını, resmi sayfalarımızdan, bizim sosyal medya sayfalarımızdan duyurduğumuz, basına geçtiğimiz hesaplara itibar edilsin. O hesaplar üzerinden bizim yapacağımız duyurularla. Şunu çok biliyoruz, vatandaşlarımız işte yolumuzu kesip ‘Sana otobüs de alacağız, bina da alacağız’ diyen teyzemlerin heyecanını paylaşan vatandaşlarımıza biraz daha sabır diliyorum. Önümüzdeki hafta içinde, bugün kararlarını aldık. Hesap açmanın, bunları duyurmanın ve yetkilendirmenin. O güne kadar biraz daha sabır diliyorum. Bizlerin ağzından çıkan hiçbir şeye, her hele böyle önemli konularda benim ve Grup Başkanvekillerimizin, Parti Sözcülerimizin ağzından çıkmayan hiçbir söze itibar etmesinler. Pazartesi gününden itibaren de tüm Türkiye’de hızlı örgütlenmeye YENİ Parti başlıyor.”

“ENDİŞEYE MAHAL YOK”

Özel, seçime girme yeterliliği ile ilgili soruya, “O konuda yetkili arkadaşlar sizinle takvim paylaşacaklar, onun görevlendirmeleri de az önce yapıldı. Ancak en hızlı şekilde bu sonbaharda Kurultayımızı yapıp, seçime girme yeterliliği ile ilgili bize dair her şeyi yapıp altı aylık sürenin başlamasını sağlayacağız. Ama o konuda endişeye mahal yok. Her türlü tedbir tamam. Asla ve asla bu iradenin, bu heyecanın sandık dışı kalmasını ya da iktidar olmasına engel olunabilmesini kimse aklından geçirmesin” yanıtını verdi.

“OLMAYACAĞINI SÖYLEMEYEN HERKESİ YANIMIZDA KABUL EDİYORUZ”

YENİ Parti Genel Başkanı Özel, “Mansur Yavaş sizinle birlikte olacak mı?” sorusuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Zaten daha önceden de konuştuk belediye başkanlarıyla ilgili ben çok itinalı bir dil seçiyorum. Mansur Bey’in de durumu, duruşu ilk günden beri bizimle birlikte Anıtkabir’e yürüyüşü, bütün tutumu hepimizin beklediği gibidir. Ben size şunu söyleyeyim arkadaşlar. Net bir durum var. ‘Ben YENİ Parti’de yokum, Özgür Özel ile yokum. Ben bu işin içinde de yokum’ demeyen herkesi, bu lafı duymadığımız herkesi yanımızda biliyoruz. Ama şu anda belediye meclis üyelerinin durumları, belediye başkanlarının durumları konusunda bizim gösterdiğimiz bir hassasiyet var. Onun dışında kimse kimseyi ‘Ya sen niye daha YENİ Parti’ye katılmadın?’ diye suçlamasın. Çünkü orada ne varsa bize dair. Herkes YENİ Parti ile ilgili tutumunu en iyi şekilde almak istiyor. ‘Ben yokum’ demeyen herkesi yanımızda kabul ediyoruz.” Özel, yedek parti konusundaki soruya, “Şunu söylüyorum bu toplumsal talebi karşılayıp sandığa taşımasına engel olacak her hesapları boşa çıkaracak hazırlığımız var. Kimse endişe etmesin” dedi.

YÜRÜYÜŞÜMÜZ İKTİDARA DOĞRU DEVAM EDECEK”

“Yürüyüşünüz hangi illerde, nerede devam edecek?” sorusu üzerine Özel, şöyle konuştu:

“Yürüyüşümüz iktidara doğru devam edecek. Bundan önce gitmediğimiz birçok ile gideceğiz bu hazırlık çalışmaları tamamlandıktan sonra. Ayrıca YENİ Parti’nin bundan sonra yeni siyaset anlayışı, göz hizasında siyaset, halkın içinde siyaset, halkla birlikte siyaset… Örneğin YENİ Parti ilk kez ve son kez bir muhalefet partisi olarak bütçe yapacak. Bir sonraki Cumhuriyet hükümetinin bütçesini yapacak parti olarak YENİ Parti’nin bu seneki bütçe performansının Meclis komisyonları ve Meclis Genel Kurulu ile sınırlı olmadığını, bütçe hakkının demokrasinin en temel hakkı, parlamento oluşturan bir hak olduğunu ve bunun esas kaynağının millet olduğunu YENİ Parti bu sene gösterecek.”

“MECLİS BAŞKANLIK DİVANI KARAR VERECEK”

Özel, “Bu Salı günü YENİ Parti grubunda konuşacak mısınız?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Arkadaşlar grup toplantısı ile ilgili malum Salı günü 13.30, Cumhuriyet Halk Partisi’nin grup saatidir. O grup düşmedi, beşinci grup oldu ama düşmedi. Meclis Başkanlık Divanı’nın oturup tüm partilerin görüşlerini alıp, centilmen bir ortam içinde günleri ve saatleri, salonları belirlemesi gerekiyor. O yüzden şimdiden bir şey söylemem zor. ‘Artık o salon bizim salonumuz’ demem güç. Hangi saatte, hangi salonun, hangi partiye tahsis edileceğine Meclis Başkanlık Divanı karar verecek. Ama imkan olan ilk toplantıda, yani imkan olmayan türlü imkansızlıklar içinde grubu hiç aksatmamış olan ben ve arkadaşlarımız, imkanı olan ilk andan itibaren bu Salı olmazsa öbür Salı olur, kendimize ait saatimizde, günümüzde ve tahsis edilen uygun salonda grup toplantımızı büyük bir coşkuyla yapacağız.”

“EKREM İMAMOĞLU 15.5 MİLYONUN ADAYIDIR”

Özel, “Cumhuriyet Halk Partisi bir Cumhurbaşkanı adayı belirlemişti ve o isim Ekrem İmamoğlu’ydu. Önümüzdeki süreçte kısa vadede bir Cumhurbaşkanı adayı belirleyecek misiniz?’ sorusuna şu yanıtı verdi:

“Cumhurbaşkanı adayları ile ilgili de yeni bir kurumsal kimliğimiz var. Yeni kurumsal kimliğimiz için de önümüzdeki dönemde partinin yetkili organları, kurultayı çeşitli kararlar alabilirler. Ama Ekrem İmamoğlu ne Özgür Özel’in ne Cumhuriyet Halk Partisi’nin bir organıdır. 15,5 milyon vatandaş 23 Mart 2025 günü sandıkta aday olarak belirledi. Adaylığının önünde bir yargı kuşatması var. Ayrıca diploması ile ilgili saldırılar var. Vatandaşın adayına saygılıyız. Zaten bizim adayımız değil, milletin adayı bizim de adayımız. Bundan sonraki süreçte orada yaşanacak olası ihtimallere karşı hep birlikte hangi doğru kararları alacağımızı, yine Ekrem Başkan, ben, Mansur Başkan ve yeni partinin tüm dinamikleri birlikte en doğru kararı vereceğiz.”

“YASAL DÜZENLEME GEREKİYOR”

Hazine yardımı konusunda Devlet Bahçeli’nin açıklamalarını değerlendiren Özel, şunları söyledi:

“Arkadaşlar Devlet Bey bu anlamda kıymetli, hakkaniyetli bir değerlendirme yapmış. Beni zaten bu açıklamasından bir gün önce bir kutlama telefonuyla kararımızdan sonra aramıştı ve iyi dileklerini iletmişti. Hem de ilk başta hani keşke bir ayrılık olmasaydı şerhini de koyarak, orada da haksızlık yapmayayım. ‘İyi ki yeni parti kurdunuz’ gibi değil. ‘Biz CHP’nin bir bütün halinde olmasını ilk baştan beri istemiştik. Şartlar buraya geldi. Hayırlısı olsun’ dedi, iyi dileklerini iletti. Sonra da böyle bir değerlendirme yapmış. Tabii o değerlendirme iyi niyetli bir değerlendirmedir ama esas Hazine yardımı meselesi ile ilgili yasal düzenlemeye muhtaç bir durum var. Bizim tutup da herhangi bir siyasi partiden ‘Hakkımızı verin’ falan diyecek halimiz yok. Ama bir yasal düzenlemeye muhtaç bir durum varsa tabii esasen son seçimlerde çok ciddi oy almış, son yerel seçimin birinci partisi, 90’ın üzerinde 100’e yakın milletvekilinin birkaç gün içinde görev yapacağı bir partinin Hazine yardımı almaması asimetrik bir durum olur. Onu hatırlatıyor kendisi. Ama onun dışında bizim herhangi bir siyasi partiden böyle bir beklentimiz yok. Yasal düzenlemeye muhtaçtır. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar.”