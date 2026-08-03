Son dakika... İmamoğlu'ndan 'Erdal Beşikçioğlu' açıklaması: 'Erdal Başkanımızın yanındayız'

Ankara'da CHP'li Etimesgut Belediyesi'ne yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 55 kişiden 40'ı tutuklandı. Dört kişi de adli kontrolle serbest bırakıldı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 55 kişiden 44'ü, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

Mahkeme, aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 40 kişinin tutuklanmasına karar verdi. Dört kişi de adli kontrolle serbest bırakıldı.

40 KİŞİ TUTUKLANDI

Tutuklananlar arasında Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, belediye başkan yardımcıları Mutlu Kerimoğlu, Taylan Özgüven ve İhsan Bahri Bellek ile Beşikçioğlu'nun yakın koruması Hüseyin Yılmaz, Etimkent Yönetim Kurulu üyeleri ve İhale Komisyonu üyeleri de bulunuyor.

İMAMOĞLU'NDAN TEPKİ: "ERDAL BAŞKANIMIZIN YANINDAYIZ"

Tutuklama kararının ardından; Silivri'de tutuklu bulunan seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan tepki geldi.

İmamoğlu, "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" hesabından paylaşılan mesajında "Peşi sıra gelen operasyonlar, seçilmiş belediye başkanlarını değil; sandığı, demokrasiyi ve millet iradesini hedef almaktadır. Sandıkta kazanamadıklarını yargı eliyle değiştirmeye çalışan anlayış, bu kez de Erdal Beşikçioğlu'nu hedef aldı. Milletin iradesi yargı operasyonlarıyla teslim alınamaz. Erdal Başkanımızın yanındayız" ifadelerini kullandı.

Peşi sıra gelen operasyonlar, seçilmiş belediye başkanlarını değil; sandığı, demokrasiyi ve millet iradesini hedef almaktadır.



Sandıkta kazanamadıklarını yargı eliyle değiştirmeye çalışan anlayış, bu kez de Erdal Beşikçioğlu'nu hedef aldı.



Milletin iradesi yargı… — Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (@CAOIletisim11) August 3, 2026

NE OLMUŞTU?

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Etimesgut Belediye'sine yönelik 30 Temmuz Perşembe günü sabah saatlerinde operasyon düzenlenmişti.

Operasyon kapsamında Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikcioğlu, Belediye Başkan Yardımcıları M.K., T.Ö., İ.B.B., ve A.A.'nın da aralarında olduğu 55 kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınanlar arasında Sosyal Yardım İşleri Müdürü, Mali Hizmetler Müdürü, İmar ve Şehircilik Müdürü, Destek Hizmetleri Müdürü, Zabıta Müdürü, Emlak ve İstimlak Müdürü, Fen İşleri Müdürlüğü İhale Şefi, Belediye Başkanı danışmanı ve koruması, İhale ve muayene kabul komisyonlarında görevli personel, mühendisler, Belediye iştiraki Etimkent AŞ.’nin genel müdürü ve yönetim kurulu üyeleri, belediye personeli ve eski belediye çalışanları, bazı siyasi parti yöneticileri ve belediye meclis üyeleri, belediye ile iş yapan firma yetkilileri ve bir iş takipçisi olduğu öğrenilmişti.

Soruşturma kapsamında belediyeyle iş ilişkisi bulunduğu değerlendirilen çeşitli firmaların yetkilileri hakkında da işlem yapılmıştı.

Belediyede ve şüphelilere ait 56 ikamet, 15 iş yeri ve 41 araçta arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilmişti.