Son dakika... İmamoğlu'nun yargılandığı davada adres değişikliği: Büyükçekmece davası da Silivri'ye taşındı!

Mart 2025'ten bu yana tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında yer aldığı 12 kişinin yargılandığı davanın 22 Eylül'de görülecek duruşma adresi Büyükçekmece Adliyesi'nden Silivri'ye taşındı.
Gazeteci Zuhal Çiloğan'ın aktardığına göre, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında yer aldığı 12 sanığın yargılandığı davanın 22 Eylül’deki duruşması, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’nde bulunan 4 No’lu duruşma salonunda görülecek.
İMAMOĞLU BİZZAT SAVUNMA YAPMAK İSTEDİ
Büyükçekmece 21. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2026/113 esas sayılı dosyasında duruşma günü 22 Eylül 2026 saat 13.30 olarak belirlendi.
Mahkemenin 11 Eylül tarihli ara kararında, İmamoğlu’nun avukatının 9 Eylül’de sunduğu dilekçeyle müvekkilinin duruşmada bizzat yüz yüze savunma yapmak istediğini bildirdiği aktarıldı.
GEREKÇE 'SALON KAPASİTESİNİN YETERSİZLİĞİ'
Mahkeme, İmamoğlu’nun katılım talebinin yanı sıra sanık ve avukat sayısının çokluğu ile muhtemel izleyici yoğunluğunu dikkate alarak mevcut salonun fiziki kapasitesinin yetersiz kalacağını değerlendirdi.
Adres değişikliği talebi üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 11 Eylül tarihli yazısında dosyanın taraf sayısı ve suç türünü göz önüne alarak Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü içerisindeki 4 No’lu duruşma salonunun 22-23 Eylül tarihlerinde kullanılabileceğini mahkemeye bildirdi.