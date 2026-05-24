Son dakika... İmralı Heyeti, Öcalan'ı ziyaret etmek için yola çıktı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti, PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere yola çıktı.

Heyette DEM Parti Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, DEM Parti Milletvekili Mithat Sancar ve Asrın Hukuk Bürosu Avukatı Faik Özgür Erol yer alıyor.

İmralı'ya son ziyaret 27 Mart'ta yapılmıştı. Öcalan, heyet ile 1,5 ay sonra tekrar görüşecek.

Görüşmenin ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

DEM PARTİ SÖZCÜSÜ AÇIKLAMIŞTI

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan dün yaptığı açıklamada, "DEM Parti İmralı heyeti, pazar günü Öcalan'la görüşmeyi planlıyor. Bu havada da olsa bu koşullarda da olsa umuda sarılarak bayrama gidiyoruz" dedi.