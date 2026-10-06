Son Dakika... İsmi fon krizinde geçiyordu: AKP'li Hayati Yazıcı'nın oğlunun ortağı ölü bulundu! Başsavcılıktan açıklama geldi

Olay, Çekmeköy'deki boş bir arazide meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, araç içerisinde sürücü koltuğunda bulunan Finansal Kurumlar Birliği Başkanı ve Türkiye Basketbol Federasyonu Yedek Üyesi 46 yaşındaki Ali Emre Ballı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde yapılan incelemede Ballı'nın tabancayla hayatını kaybettiği değerlendirildi.

Olayla ilgili soruşturma açıldı ve geniş kapsamlı inceleme başlatıldı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Konuya dair Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama yapıldı:

"İlimiz Çekmeköy ilçesi Sırapınar Mahallesinde 06.10.2026 günü saat 15.40 sıralarında boş arazide bir araç içerisinde ölü olarak bir şahsın bulunduğu ihbarı üzerine başlatılan soruşturma kapsamında ilgili şahsın Ali Emre Ballı olduğu tespit edilmiştir. Olayla ilgili tüm deliller ivedi toplanmaya başlanmış olup soruşturma titizlikle devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

İSMİ FON KRİZİNDE GEÇMİŞTİ

Hayatını kaybeden Ali Emre Ballı'nın ismi son olarak fon krizinde geçmişti.

Ballı'nın adı fon soruşturmasında yönetim kurulu başkanı olduğu Adil Katılım Bankası üzerinden geçmiş ve tüm mal varlığına tedbir getirilmişti.

Mustafa Yazıcı'nın varlıklarına konulan tedbirin kaldırıldığı kararda Ballı'nın da adı yer almıştı.

Adil Katılım Bankası'nda AKP'li Hayati Yazıcı'nın oğlu Mustafa Yazıcı ile ortaklıkları vardı.

İsmi fon krizinde geçen AKP'li Hayati Yazıcı'nın oğlunun ortağı Ali Emre Ballı araç içerisinde ölü bulundu Söz konusu olay hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaparken, olay yerinden ilk görüntü geldi https://t.co/ttRWQTvgGe — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt1) October 6, 2026

KAP'TAN YAPILAN DUYURUDA ŞİRKETİN ANA PARA VE KUPON ÖDEMESİNİ GERÇEKLEŞTİREMEDİĞİ BİLDİRİLDİ

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yaptığı duyuru ile Ballı'nın şirketi Adil Varlık Yönetim AŞ tarafından ihraç edilen borçlanma aracının vadesi gelen kupon ve ana para itfa ödemesinin gerçekleştirilemediğini bildirdi.

MKK tarafından yapılan resmî bildirimde; ihraççı şirketin ödemekle yükümlü olduğu tutarı takas sistemine iletmediği belirtilerek, TRFADLVE2612 ISIN kodlu özel sektör borçlanma aracına ilişkin 6 Ekim 2026 tarihli itfa ve kupon ödemesi işlemlerinin yerine getirilemediği kaydedildi.

Açıklamada ödeme yapılamama nedeni olarak şu açıklama yer aldı:

"06.10.2026 vadeli, TRFADLVE2612 ISIN kodlu borçlanma aracının kupon ve anapara ödemeleri, olağanüstü nedenler nedeniyle vadesinde gerçekleştirilememiştir. Alacaklı yatırımcılarla en kısa sürede iletişime geçilerek söz konusu ödemelerin gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmalar yürütülmektedir."

Açıklamada, ihraççı kuruluşun ödeme tutarını Merkezi Kayıt Kuruluşuna aktarmaması nedeniyle işlemlerin tamamlanamadığı belirtildi.

ALİ EMRE BALLI KİMDİR?

Ali Emre Ballı, 1980 yılında Mersin'de doğdu. Öğrenim hayatına Mersin’de başlayan Ballı, Sakarya Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Bir süre teknoloji alanında özel sektörde çalışan Ali Emre Ballı, 2001 yılında girişimci olarak iş hayatına atılarak kendi şirketlerini kurdu.

Digital Katılım Bankası, finansman şirketi, elektronik para ve ödeme şirketi, teknoloji, alacak yönetimi ve varlık yönetimi şirketlerinde ortaklıkları bulunan Ali Emre Ballı, aynı zamanda Varlık Yönetim Şirketleri Sektör Başkanlığı ve Finansal Kurumlar Birliği Başkanlığı görevlerini sürdürdü.