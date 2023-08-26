Son Dakika: İYİ Parti lideri Meral Akşener açıklamalarda bulunuyor

Yayınlanma: 26.08.2023 - 15:08

Güncelleme: 26.08.2023 - 15:18

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Büyük Taaruz’un 101. Yıldönümü’nde Afyon Kocatepe’de yurttaşlarla buluştu.

Akşener'in konuşmasının satır başları şöyle:

"Bugün hep birlikte buradayız, inanıyorum ki her yıl artarak burada olacağız. Yeni bir yola çıkmak için buradayız.

Seçimlerin üzerinden tam 90 gün geçti. Seçim teamüllerine göre bu 90 gün önemlidir. Bu sürede biz de muhasebemizi yaptık. Buradan çıkan sonuçları sizle paylaşacağım ama öncelikle iktidarın ilk 90 günlük performansını değerlendirmek istiyorum.

AKP bulunduğu vaatlerden her geçen gün uzaklaştı. Biz bu vaatlerin gerçekleştirme niyetinde olunmadığını zaten biliyorduk."

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